Vallo della Lucania: eccellenze del Goitre protagoniste ad “Accordion Vinovo”

L’Istituto Musicale Goitre ha annunciato la partecipazione di due figure di spicco legate alla sua eccellenza musicale alla rassegna nazionale “Accordion Vinovo“, che si terrà a Vinovo (TO) dal 23 al 24 maggio prossimi.

Esibizione del Maestro Ivano De Simone con la New Generation

Il Maestro Ivano De Simone, stimato docente del corso di organetto (fisarmonica diatonica) presso l’Istituto Musicale Goitre, si esibirà nella serata conclusiva della rassegna. Con la band New Generation, porterà sul palco la sua maestria e la profonda conoscenza di questo strumento della tradizione popolare.

La partecipazione del Maestro De Simone a “Accordion Vinovo” rappresenta un importante riconoscimento per le sue capacità artistiche ed è «l’occasione per far conoscere al pubblico nazionale l’alto livello didattico e artistico del corso di organetto offerto dall’Istituto Goitre».

Daniele Catino, allievo del Goitre, Direttore Artistico della rassegna

La presenza del Goitre a “Accordion Vinovo” si arricchisce ulteriormente con il ruolo di Direttore Artistico ricoperto da Daniele Catino, «un allievo del Goitre, prossimo alla laurea e di grande talento». Questo incarico testimonia «la qualità della formazione musicale impartita dal Goitre e il successo professionale raggiunto dai suoi studenti nel panorama musicale italiano».

Orgoglio per il Goitre e valorizzazione della tradizione musicale

La partecipazione del Maestro Ivano De Simone e il ruolo di Direttore Artistico di Daniele Catino sono «motivo di grande orgoglio per l’Istituto Musicale Goitre». La rassegna “Accordion Vinovo” è infatti «una vetrina di prestigio e rappresenta un’opportunità preziosa per valorizzare l’importanza dell’organetto nella tradizione musicale italiana e per sottolineare il contributo del nostro Istituto alla formazione di musicisti di talento e alla diffusione della cultura musicale».

L’Istituto Musicale Goitre augura al Maestro Ivano De Simone un’esibizione di successo e si congratula con Daniele Catino per l’organizzazione di questo importante evento.