Vallo Della Lucania: diocesi in festa per San Pantaleone

A Vallo della Lucania le celebrazioni in onore di San Pantaleone, patrono della città e del Cilento, sono state sentitissime come al solito, quest’anno in particolare data la ricorrenza dell’anno giubilare.

Per onorare l’eccezionalità di questa duplice ricorrenza il vescovo Mons. Vincenzo Calvosa ha deciso di adoperare un cerimoniale inedito, disponendo che l’effige della Madonna delle Grazie venisse portata in processione insieme a quella del santo patrono.

L’iniziativa

L’iniziativa ha incontrato il pieno consenso della comunità, come confermato, dalle dichiarazioni del primo cittadino di Vallo della Lucania, Antonio Sansone, che ha sottolineato la straordinarietà della giornata: “Un evento come questo accadrà tra cinquant’anni, speriamo di esserci tutti!”. “Vedere la Madonna della Grazie nelle cattedrale accanto a San Pantaleone è molto emozionante”- ha proseguito Sansone – “questa è una ricorrenza che unisce le persone di tutto il Cilento e non solo”.

Ai nostri microfoni si è espresso anche il vescovo Calvosa, che ha avuto modo di illustrare il cerimoniale, esprimendo anche alcune considerazioni riguardo gli impegni sociali della diocesi nei confronti della comunità: “Abbiamo cercato di fare tanto per i giovani e per la comunità, ma cercheremo di realizzare altre azioni rivolte agli ultimi”.