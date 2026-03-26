Vallo della Lucania, crisi d’impresa e adeguati assetti organizzativi. Convegno alla BCC Magna Grecia

Si terrà venerdì 27 marzo, dalle ore 15:00 alle 19:00, presso la sede amministrativa della BCC Magna Grecia in località Badolato, a Vallo della Lucania, un convegno formativo dedicato al tema degli adeguati assetti organizzativi e della crisi d’impresa. L’iniziativa è promossa in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vallo della Lucania e di Sala Consilina – Lagonegro.

L’incontro rappresenta un’occasione di approfondimento su uno dei temi centrali della disciplina della crisi aziendale, alla luce delle più recenti evoluzioni normative e delle responsabilità che coinvolgono imprese, professionisti e intermediari finanziari.

Saluti istituzionali e apertura dei lavori

Ad aprire il convegno saranno i saluti del direttore generale della banca Salvatore Angione, dei presidenti degli Ordini Marco Miraldi e di Nunzio Ritorto.

Focus tecnico su prevenzione e gestione della crisi

La sessione tecnica, prevista a partire dalle 15:30, vedrà il contributo di diversi esperti del settore. Il professor Antonio Botti approfondirà il passaggio dal bilancio al rendiconto finanziario, evidenziandone il ruolo nella verifica degli adeguati assetti organizzativi.

Seguirà l’intervento del commercialista Carmine Santangelo sugli strumenti di prevenzione della crisi, mentre i rappresentanti di ICCREA Banca, tra cui Fabio D’Orefice, Michele Bellucci e Simona Santoro, illustreranno il ruolo del sistema bancario nella gestione delle situazioni di difficoltà aziendale.

A chiudere i lavori sarà Andrea Amodio, con un intervento dedicato al merito creditizio alla luce del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, delle linee guida EBA e delle responsabilità degli intermediari.

Il convegno è accreditato ai fini della formazione professionale continua, con il riconoscimento di 4 crediti formativi per i commercialisti, confermando l’attenzione del territorio verso l’aggiornamento tecnico e la diffusione di buone pratiche nella gestione aziendale.