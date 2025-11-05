Vallo della Lucania, “Aule Natura”: gli alunni del Parmenide studiano l’ecosistema del Parco in kayak

L’iniziativa ha trasformato porzioni del territorio del Parco in una vera aula a cielo aperto, coinvolgendo gli studenti delle classi prime

A cura di Chiara Esposito
Aule Natura

Sono stati presentati i risultati del progetto “Aule Natura”, realizzato dal Liceo Parmenide di Vallo della Lucania con il finanziamento del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

L’iniziativa

L’iniziativa ha trasformato porzioni del territorio del Parco in una vera aula a cielo aperto, coinvolgendo gli studenti delle classi prime.

L’obiettivo è stato educare alla conoscenza e alla tutela degli ecosistemi, promuovendo didattica outdoor e orientamento scolastico attraverso l’esperienza diretta sul campo.

Elemento centrale del progetto sono state le uscite in kayak sul fiume Alento: attività che ha consentito agli alunni di osservare da vicino la biodiversità fluviale, unendo pratica sportiva sostenibile e studio ecologico.

Leggi anche:

Vallo della Lucania: gli studenti del Parmenide mettono in scena Shakespeare

Il progetto

Il progetto si distingue anche per il carattere linguistico e interculturale. La proposta è stata ideata dalla docente Simona Ridolfi e nasce dalla collaborazione con l’agenzia tedesca Blue Soul, con sede a Marina di Casal Velino. Durante le escursioni i ragazzi hanno interagito in inglese con le guide, e, per gli studenti del linguistico ad indirizzo tedesco, anche in lingua tedesca con istruttori madrelingua.

“Aule Natura” viene indicato come progetto multidisciplinare, ritenuto unico per la sua specificità applicata all’ambiente fluviale.

Continua a leggere su InfoCilento.it

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Incidente Sapri

Incidente a Sapri, ferito ciclista

La dinamica del sinistro al vaglio dei carabinieri della compagnia di Sapri

Comunità Montana

Tirocini formativi alla Comunità Montana Vallo di Diano: accordo con l’Università di Salerno

L’accordo, consentirà agli studenti universitari di svolgere periodi di tirocinio presso la…

Droga Salerno

Salerno, trovati con hashish, cocaina e crack: arrestati due fratelli

I due trovati anche in possesso di quasi quattromila euro, un bilancino…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79