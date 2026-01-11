Vallo della Lucania, alle Fiere arriva l’appuntamento con “Svuota Casa”

Vallo della Lucania si prepara ad accogliere una nuova iniziativa all’insegna della sostenibilità e della partecipazione civica. L’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Antonio Sansone, ha infatti approvato la manifestazione “Svuota Casa”, in programma sabato 24 gennaio 2026, dalle 9:00 alle 19:00, presso il Centro Espositivo Fieristico Comunale in località Sant’Antonio Mascecco.

L’iniziativa

L’evento ha come obiettivo quello di incentivare il coinvolgimento attivo dei cittadini e diffondere buone pratiche orientate alla riduzione dei rifiuti e al riutilizzo consapevole. “Svuota Casa” è pensata come un’occasione di incontro e di scambio, dedicata alla cessione di oggetti usati di modico valore provenienti dalle abitazioni private, favorendo così una seconda vita ai beni e contrastando lo spreco.

Ecco come partecipare

La partecipazione è volontaria e gratuita ed è aperta a tutti i cittadini, sia residenti sia non residenti nel Comune di Vallo della Lucania. L’iniziativa si configura anche come un momento di aggregazione sociale, volto a sensibilizzare la comunità sui temi dell’economia circolare e del riuso.

Attività per grandi e piccini

Particolare attenzione è riservata ai più giovani con lo spazio “Kids – ScambiaGioco”, dedicato a bambini e ragazzi fino a 14 anni. In quest’area sarà possibile partecipare allo scambio gratuito o al baratto di giocattoli e libri per l’infanzia, con l’obiettivo di promuovere l’educazione al riuso fin dalla giovane età.

Le info utili

Tutti gli interessati sono invitati a consultare il Disciplinare della manifestazione e i Moduli di Adesione e Rinuncia, allegati alla comunicazione ufficiale, per conoscere nel dettaglio i requisiti di partecipazione e le norme da rispettare.