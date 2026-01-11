Vallo della Lucania, alle Fiere arriva l’appuntamento con “Svuota Casa”

L'appuntamento è per il 24 gennaio presso il Centro fieristico comunale in località Sant'Antonio Mascecco

Chiara Esposito
Vallo, svuota casa

Vallo della Lucania si prepara ad accogliere una nuova iniziativa all’insegna della sostenibilità e della partecipazione civica. L’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Antonio Sansone, ha infatti approvato la manifestazione “Svuota Casa”, in programma sabato 24 gennaio 2026, dalle 9:00 alle 19:00, presso il Centro Espositivo Fieristico Comunale in località Sant’Antonio Mascecco.

L’iniziativa

L’evento ha come obiettivo quello di incentivare il coinvolgimento attivo dei cittadini e diffondere buone pratiche orientate alla riduzione dei rifiuti e al riutilizzo consapevole. “Svuota Casa” è pensata come un’occasione di incontro e di scambio, dedicata alla cessione di oggetti usati di modico valore provenienti dalle abitazioni private, favorendo così una seconda vita ai beni e contrastando lo spreco.

Ecco come partecipare

La partecipazione è volontaria e gratuita ed è aperta a tutti i cittadini, sia residenti sia non residenti nel Comune di Vallo della Lucania. L’iniziativa si configura anche come un momento di aggregazione sociale, volto a sensibilizzare la comunità sui temi dell’economia circolare e del riuso.

Leggi anche:

Influenza, boom di casi: preoccupa la variante K. Ecco cosa c’è da sapere, parla il Dottore Luigi D’Amato

Attività per grandi e piccini

Particolare attenzione è riservata ai più giovani con lo spazio “Kids – ScambiaGioco”, dedicato a bambini e ragazzi fino a 14 anni. In quest’area sarà possibile partecipare allo scambio gratuito o al baratto di giocattoli e libri per l’infanzia, con l’obiettivo di promuovere l’educazione al riuso fin dalla giovane età.

Le info utili

Tutti gli interessati sono invitati a consultare il Disciplinare della manifestazione e i Moduli di Adesione e Rinuncia, allegati alla comunicazione ufficiale, per conoscere nel dettaglio i requisiti di partecipazione e le norme da rispettare.

Condividi questo articolo
Articolo precedente Montano Antilia punta sui giovani: spazi pubblici e Terzo Settore per il progetto RiGenerazioni
Articolo Successivo Municipio Sala Consilina Un nuovo hub logistico a Sala Consilina: al via il concorso di progettazione per l’area Mezzaniello
Nessun commento