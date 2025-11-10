Vallo della Lucania accoglie le reliquie dei Santi Acutis e Frassati con i giovani del Giubileo

“Testimoni di amicizia” in tour ha fatto tappa ieri, domenica 9 novembre, a Vallo della Lucania, nella Parrocchia di S.Maria delle Grazie. Un’iniziativa voluta dalla Pastorale Giovanile e Vocazionale della Diocesi vallese in preparazione al Giubileo Diocesano dei Giovani in programma il prossimo 23 novembre a Laurino.

L’iniziativa

Nella mattinata di ieri la celebrazione della S.Messa presieduta da Don Bruno Lancuba, arricchita dalla presenza nel Santuario mariano delle reliquie di San Carlo Acutis e di San Piergiorgio Frassati, giovani esempi di santità.

Durante la funzione anche un momento molto significativo, le testimonianze dei ragazzi che hanno partecipato al Giubileo dei Giovani a Roma questa estate con milioni di loro coetanei, e con Papa Leone XVI.

“San Carlo Acutis e San Piergiorgio Frassati sono due Santi giovani, che parlano ai giovani. – ha spiegato Don Bruno – Il Giubileo è questo cammino che ci vuole condurre a Cristo, e questi Giovani della Diocesi dopo aver partecipato al era Roma compiono questo cammino tra diverse parrocchie della Diocesi di Vallo fino a giungere il 23 a Laurino dove si completa.

È importante perché la fede parla a qualsiasi età anche ai giovani, per cui allieta l’esistenza di tutti anche quella Giovanile.

È un momento bello che viviamo nella nostra comunità davanti alle reliquie di San Piergiorgio Frassati e di San Carlo Acutis”. Tra i ragazzi che hanno partecipato anche al grande evento giubilare a Roma, Maria Chiara, Barbara e Domenico. Un’esperienza bellissima che li ha segnati nel profondo.