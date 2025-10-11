Vallo della Lucania, 14enne aggredito all’uscita da scuola: indagini in corso

Numerosi genitori e residenti chiedono maggior vigilanza negli orari di uscita dalle scuole e interventi concreti per contrastare episodi di violenza minorile

A cura di Chiara Esposito

Un nuovo episodio di bullismo scuote la comunità scolastica di Vallo della Lucania. Ieri, all’uscita da scuola, un ragazzo di 14 anni, studente del primo anno di scuola superiore, sarebbe stato circondato da un gruppo di coetanei e aggredito con calci e pugni.

L’episodio

L’aggressione si sarebbe protratta fino alla fermata degli autobus, sotto gli occhi di altri studenti e adulti, senza che nessuno intervenisse per fermare gli aggressori. I momenti di violenza sono stati immortalati in un video, diffuso poi in rete in forma anonima, nel quale si vede il ragazzo inseguito e colpito ripetutamente, solo e indifeso. Dopo l’aggressione, il giovane è riuscito a contattare i genitori, che lo hanno accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale “San Luca”, dove è stato medicato per lievi contusioni.

La denuncia della famiglia

Nella stessa giornata, la famiglia ha sporto denuncia presso la caserma dei Carabinieri, che hanno avviato immediatamente le indagini per ricostruire l’accaduto e identificare i responsabili. Il video dell’aggressione sta circolando sui social network, suscitando sdegno e preoccupazione tra i cittadini. Numerosi genitori e residenti chiedono maggior vigilanza negli orari di uscita dalle scuole e interventi concreti per contrastare episodi di violenza minorile, al fine di prevenire escalation future. Le autorità locali e scolastiche seguono con attenzione la vicenda, ribadendo la necessità di educazione al rispetto e alla legalità all’interno degli ambienti scolastici e della comunità.

