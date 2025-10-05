Valle dell’Angelo lancia un nuovo bando per sostenere lo sviluppo locale

Pubblicato un nuovo bando comunale a Valle dell’Angelo: l’iniziativa mira a favorire progetti di interesse pubblico e a rafforzare la partecipazione della comunità.

A cura di Angela Bonora
Valle dell'Angelo

Il più piccolo Comune della Campania, Valle dell’Angelo, rinnova il proprio impegno a favore della comunità con la pubblicazione di un nuovo bando comunale. L’iniziativa, approvata di recente dalla Giunta, rappresenta un’occasione importante per associazioni, enti e cittadini interessati a presentare progetti utili alla crescita e allo sviluppo del territorio.

L’iniziativa

Sebbene i dettagli operativi siano contenuti nel documento ufficiale, l’amministrazione ha già sottolineato l’intento di orientare le risorse disponibili verso iniziative che possano avere un impatto positivo sulla vita della collettività.

L’obiettivo è duplice: da un lato favorire la coesione sociale e la partecipazione attiva, dall’altro stimolare nuove opportunità in termini culturali, sociali ed economici.

Il sindaco e la Giunta hanno ribadito come, in un piccolo centro come Valle dell’Angelo, ogni progetto possa avere un peso determinante per la comunità. “Le nostre risorse non sono infinite, ma il loro valore cresce quando vengono impiegate con visione e responsabilità”, è stato sottolineato durante la presentazione del provvedimento.

Le finalità

Il bando si inserisce in una strategia più ampia di sviluppo locale che punta a rafforzare il ruolo del Comune come promotore di iniziative dal basso, valorizzando le energie presenti sul territorio. Una scelta che mira a contrastare lo spopolamento, incentivare la partecipazione civica e promuovere un modello di amministrazione condivisa.

Per i cittadini di Valle dell’Angelo, questo nuovo strumento rappresenta dunque un’opportunità concreta per proporre idee e progetti che possano tradursi in benefici reali per l’intera comunità.

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

POTREBBERO INTERESSARTI

Pasquale Ruocco

Eboli: Il consigliere Ruocco alza la voce e bacchetta l’amministrazione Conte

Crisi a Eboli: il consigliere di maggioranza Pasquale Ruocco boccia l'amministrazione Conte.…

Cannalonga

Cannalonga: va in pensione ma continuerà a collaborare con il Comune

L'ex dipendente andrà a supportare gratuitamente l'Ufficio di Polizia Municipale del Comune

La giusta strada

“La Giusta Strada”: a Salerno al via una nuova settimana di incontri dedicati alla mobilità sicura

La sicurezza stradale e il rispetto delle regole tra gli argomenti trattati

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.