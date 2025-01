Giovedì 9 gennaio alle ore 11:30, presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del “Corso Management dei Sistemi Turistici – Commissari dell’Ospitalità”. Il progetto è promosso dal Dipartimento Sviluppo e Cooperazione Italia-Brasile e da Italea Campania, in collaborazione con varie associazioni ed enti del territorio. Il tutto parte dal progetto TURISMO DELLE RADICI, OPPORTUNITÀ DI SVILUPPO LOCALE.

Nell’occasione il Presidente del Dipartimento Sviluppo e Cooperazione Raffaele Palumbo ha ricevuto la Laurea Honoris Causa, dalla prestigiosa Caribbean International University per il suo “impegno nei confronti delle comunità italiane all’estero per il Turismo delle Radici.

Il Prof. Raffaele Palumbo nel ricevere questo importante riconoscimento ha preso la parola: “Sono più che onorato di ricevere una Laurea Honoris Causa da un’istituzione accademica così prestigiosa, questa laurea ha un doppio significato per me, perché arriva in un momento fondamentale delle attività svolte nel 2024 sul Turismo delle radici e consolida i rapporti con il Sud America dove nel 2023 ho ricevuto un altro prestigioso riconoscimento la Croce di merito nel Turismo da parte della Camera Brasileira de Turismo, per lo Sviluppo del Turismo Internazionale tra ITALIA e BRASILE.Ringrazio il Rettore Vittorio De Stefano per la fiducia e la disponibilità dimostrata nei miei confronti.”