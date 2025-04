Utilizzava sempre la stessa moneta per vincere alle slot: è del Cilento l’uomo arrestato a Montesarchio

È originario del Cilento l’uomo di 54 anni arrestato nei giorni scorsi dai Carabinieri della Compagnia di Montesarchio nel pomeriggio di sabato 29 marzo. L’arresto è avvenuto durante un’operazione di controllo del territorio finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati nella provincia beneventana. I militari hanno sorpreso l’uomo all’interno di un esercizio commerciale di Montesarchio mentre era intento a trafugare denaro dalle slot machine.

Il sofisticato sistema fraudolento: una moneta da due euro “magica”

Le indagini condotte dai Carabinieri hanno permesso di accertare che il 54enne avrebbe messo a punto un ingegnoso sistema per frodare le slot machine. L’uomo utilizzava sempre la stessa moneta da due euro, modificata con un congegno artigianale. Questo dispositivo permetteva alla moneta di non essere riconosciuta come effettivamente inserita dalla macchina, evitando così di cadere nel vano porta-monete. Invece, la moneta veniva espulsa nuovamente dalla slot machine, consentendo all’uomo di riutilizzarla all’infinito e generare credito in modo fraudolento.

Un bottino illecito di 400 euro e l’arresto in flagranza

Grazie a questo stratagemma, il 54enne sarebbe riuscito a incassare illegalmente una somma di denaro stimata intorno ai 400 euro. I Carabinieri, dopo aver osservato i movimenti sospetti dell’uomo e verificato il funzionamento del congegno, sono intervenuti immediatamente, bloccando l’individuo e dichiarandolo in stato di arresto per il reato di furto.

Al termine delle formalità di rito presso la caserma di via Napoli, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari nella sua abitazione, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.