Eboli, allarme furti: colpo in un bar del centro, svuotate le slot machine

Succede ancora e non c’è pace in centro e in periferia. Accade nella Piana del Sele dove è forte l’allarme criminalità in Città. L’ultima azione criminosa si è consumata l’altra notte in pieno centro cittadino ai danni del Bar Paradiso di via Vittorio Veneto tra piazza della Repubblica e un edificio scolastico.

La ricostruzione

Il colpo portato a segno ha fruttato diverse migliaia di euro. Scardinate le slot machine i ladri hanno agito con fare lesto. Si sarebbero introdotti in un locale attiguo al bar e avrebbero agito indisturbati. Lanciato l’allarme sul posto si sono portati i carabinieri della locale compagnia che hanno avviato le indagini del caso. Al danno economico importante per il titolare dell’attività commerciale si aggiungono sentimenti di rabbia e nervosismo che stanno aleggiando tra chi sta pensando alla organizzazione di ronde notturne. Tra Serracapilli e località Acqua dei Pioppi invece sarebbe entrata in azione una banda composta da almeno quattro persone col volto travisato, cappellini e tute.

Aumenta la tensione in Città

Le telecamere di video sorveglianza privata presenti in molte villette avrebbero ripreso la presenza dei ladri e addirittura una segnalazione avrebbe allertato le forze dell’ordine. C’è tensione in città, aumenta la paura tra commercianti e residenti. Qualcuno chiede l’intervento dell’esercito.