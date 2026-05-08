Uomo nudo sulla ss18: segnalazioni tra Villammare e Capitello

Un giovane residente nel comune di Vibonati è stato protagonista di una vicenda singolare lungo la strada statale 18, nel tratto compreso tra le località di Villammare e Capitello. Il ragazzo è stato avvistato mentre percorreva l’arteria stradale completamente privo di indumenti, attirando immediatamente l’attenzione dei passanti e degli automobilisti in transito nel Golfo di Policastro.

L’intervento delle forze dell’ordine

La situazione ha generato sorpresa tra i presenti, spingendo alcuni cittadini a richiedere l’intervento delle autorità. Sul posto sono stati allertati i carabinieri, con l’obiettivo di mettere in sicurezza il giovane e ripristinare il decoro e la viabilità. Tuttavia, all’arrivo dei militari, il protagonista dell’episodio si era già allontanato autonomamente dalla carreggiata, facendo rientro presso la propria abitazione.

Le condizioni del giovane

Stando a quanto emerso, il giovane soffrirebbe di disturbi pregressi, fattore che spiegherebbe la natura del gesto.