Università, si insedia il rettore D’Antonio. Ministra Bernini: “Unisa un’eccellenza”

Un’aula magna gremita ha dato il benvenuto al neo rettore che, a 45 anni, è tra i più giovani capi d’ateneo d’Italia

A cura di Federica Inverso

Una nuova era per l’università di Salerno inizia da oggi. La stagione “Virgilio D’Antonio” parte con l’investitura ufficiale, di questa mattina, del magnifico rettore che guiderà l’Ateneo fino al 2031.

Il benvenuto

Un’aula magna gremita ha dato il benvenuto al neo rettore che, a 45 anni, è tra i più giovani capi d’ateneo d’Italia. Non solo, è anche il primo salernitano alla guida dell’ateneo.

Come sottolineato dalla decana Genny Tortora nel corso della cerimonia: “Per la prima volta, c’è un figlio di questa terra e di questo Ateneo”.

Al centro, quindi, la forte identità e attaccamento alle radici. Ma non solo. Sono tre le parole guida con cui il nuovo rettore intende portare avanti il suo mandato: conoscenza, comunità e condivisione. Queste diventano la bussola per il mandato: custodire e valorizzare l’autonomia e la tradizione dell’Ateneo, ma anche innovare e ascoltare.

Leggi anche:

Unisa: Virgilio D’Antonio è il nuovo Rettore, superato il quorum

Le dichiarazioni

“Dobbiamo avere una consapevolezza – ha detto il rettore nel corso del suo discorso – quella di appartenere a una istituzione che produce conoscenza, che ha contribuito a costruire questo territorio”. Presente alla cerimonia anche la Ministra dell’Università e della Ricerca Sen. Anna Maria Bernini che si è detta contenta del poter visitare un’università che rappresenta un’eccellenza non solo per la Campania, ma per l’Italia intera.

Continua a leggere su InfoCilento.it

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Olevano sul Tusciano, il sindaco Ciliberti: “Il Tusciano è in salute, simbolo del nostro impegno per l’ambiente”

"I rilievi confermano che il fiume nel nostro territorio è limpido e…

Eccellenza, Battipagliese chiamata al riscatto: Ebolitana al primo tentativo di fuga

Weekend d’Eccellenza alle porte per le compagini del territorio che dopo un…

Anziana

Tentativo di truffa a San Pietro al Tanagro: le autorità allertano gli anziani

Ancora allarme per tentativi di truffe ai danni di anziani

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79