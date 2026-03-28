“UniSA Kids Day 2026”: ecco l’iniziativa dedicata ai figli e alle figlie del personale di Ateneo

Nell’ambito del programma di Azioni Positive promosso da “UNISA Pari Opportunità”, giovedì 2 aprile si terrà l’evento “UniSA Kids Day 2026“. L’iniziativa è dedicata ai figli e alle figlie del personale dell’Ateneo.

L’iniziativa

Il Kids Day di Ateneo nasce con l’obiettivo di rafforzare il senso della comunità universitaria e di promuovere una cultura dell’Università come spazio aperto, inclusivo e condiviso, capace di valorizzare le relazioni tra vita accademica, lavoro e dimensione familiare.

In questa prospettiva, l’evento si inserisce tra le azioni volte a favorire l’equilibrio tra vita lavorativa e vita familiare, riconoscendo l’importanza di politiche che sostengano la conciliazione dei tempi di lavoro con quelli della cura e della vita personale.

Campus aperto a bambini e bambine

Per questa occasione, il Campus di Fisciano dell’Università degli Studi di Salerno sarà aperto ai bambini e alle bambine, offrendo loro l’opportunità di scoprire e vivere l’Ateneo in modo creativo e partecipato, attraverso momenti di spettacolo, interazione e attività laboratoriali.

Per prenotarsi e partecipare all’iniziativa, con i propri bambini, occorre compilare il Form dedicato (clicca qui).

Il programma

Il Kids Day avrà inizio alle ore 10.00 in Teatro di Ateneo con il Musical “Trotula e il Giardino incantato”, a cura della Compagnia Animazione 90, per la regia di Gaetano Stella: “In un tempo lontano, i bambini di tutto il mondo perdono la gioia e la voglia di giocare a causa di un sortilegio della strega Infingarda, che vuole rubare i loro sorrisi.

Trotula, la famosa dottoressa di Salerno dagli occhi e capelli blu, viene chiamata dalla fata usandola per preparare un antidoto con le sue erbe miracolose.

“A seguire il foyer del Teatro ospiterà i Laboratori didattici e creativi dei Dipartimenti dell’Ateneo, uno spazio corale per apprendere e imparare, divertendosi!.