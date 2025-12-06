Unione dei Comuni Paestum Alto Cilento, FdI: “Ente inutile, così non crea benefici”

Del Mastro (Fratelli d'Italia): “Non interviene sui temi, serve solo a qualcuno”

A cura di Comunicato Stampa
Modesto del Mastro

«L’Unione dei Comuni Paestum Alto Cilento, così come è diventata, non ha alcuna utilità se non quella di favorire». Sono parole di Modesto Del Mastro, consigliere provinciale di Fratelli d’Italia e coordinatore Cilento Nord del partito di Giorgia Meloni.

«Un anno fa, è stato eletto presidente il sindaco di Agropoli Roberto Antonio Mutalipassi e poi il nulla. Della sua utilità sappiamo molto, basti vedere come viene amministrata Agropoli, e lo stesso si sta verificando per l’ente sovraccomunale. Non c’è stato un consiglio, non c’è stata una riunione, non c’è stata alcuna comunicazione. Da maggio ad oggi, addirittura, non si sono insediati, nemmeno formalmente, i nuovi rappresentanti. Insomma, nulla di davvero utile per il cittadino», dice.

Le accuse

«Condivido pienamente il pensiero del consigliere di Agropoli Raffaele Pesce che nei giorni scorsi è intervenuto nel merito. Chiedo si faccia chiarezza sul perché non c’è alcuna attività, ma so che non otterrò risposta, come sempre del resto. È ulteriormente grave – conclude – che le istanze di convocazione di un consiglio per discutere del progetto di un impianto di biometano ad Ogliastro Cilento siano cadute nel vuoto. È un tema, questo, su cui ci sarebbe dovuto essere l’interesse anche dell’assessore all’ambiente del comune di Agropoli. Capisco che per lei sono state settimane particolarmente impegnate ed impegnative, tra cene, incontri coi dipendenti e lotta alle plastiche, ma la campagna elettorale è durata un mese: nella restante parte dell’anno di poteva fare qualcosa in tal senso».

Leggi anche:

Unione dei Comuni Paestum Alto Cilento, l’affondo di Pesce: “Gestione senza senso e consiglio mai convocato”
TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Roberta Foccillo, Tg

Tg InfoCilento 6 dicembre 2025

Rivedi l’edizione odierna del telegiornale di InfoCilento. Conduce Roberta Foccillo

Don Luigi Terranova

Ottati riabbraccia Don Luigi Terranova: a lui il conferimento della cittadinanza onoraria

L'amministrazione comunale celebra lo storico parroco che guidò la comunità tra il…

Luci Natale

Natale 2025 a Vallo della Lucania: un mese di eventi tra note d’autore, tradizione e magia per i più piccoli

Tanti appuntamenti, dalla cultura alla musica. Il 31 dicembre il concerto in…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.