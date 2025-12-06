Unione dei Comuni Paestum Alto Cilento, FdI: “Ente inutile, così non crea benefici”

«L’Unione dei Comuni Paestum Alto Cilento, così come è diventata, non ha alcuna utilità se non quella di favorire». Sono parole di Modesto Del Mastro, consigliere provinciale di Fratelli d’Italia e coordinatore Cilento Nord del partito di Giorgia Meloni.

«Un anno fa, è stato eletto presidente il sindaco di Agropoli Roberto Antonio Mutalipassi e poi il nulla. Della sua utilità sappiamo molto, basti vedere come viene amministrata Agropoli, e lo stesso si sta verificando per l’ente sovraccomunale. Non c’è stato un consiglio, non c’è stata una riunione, non c’è stata alcuna comunicazione. Da maggio ad oggi, addirittura, non si sono insediati, nemmeno formalmente, i nuovi rappresentanti. Insomma, nulla di davvero utile per il cittadino», dice.

Le accuse

«Condivido pienamente il pensiero del consigliere di Agropoli Raffaele Pesce che nei giorni scorsi è intervenuto nel merito. Chiedo si faccia chiarezza sul perché non c’è alcuna attività, ma so che non otterrò risposta, come sempre del resto. È ulteriormente grave – conclude – che le istanze di convocazione di un consiglio per discutere del progetto di un impianto di biometano ad Ogliastro Cilento siano cadute nel vuoto. È un tema, questo, su cui ci sarebbe dovuto essere l’interesse anche dell’assessore all’ambiente del comune di Agropoli. Capisco che per lei sono state settimane particolarmente impegnate ed impegnative, tra cene, incontri coi dipendenti e lotta alle plastiche, ma la campagna elettorale è durata un mese: nella restante parte dell’anno di poteva fare qualcosa in tal senso».