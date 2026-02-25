Una ferrovia per le aree interne del Cilento? «Se si pensa al ponte sullo stretto si può fare anche questo»

Il sindaco di Roscigno torna sull'idea di una ferrovia: «La Fondovalle è fuori tempo massimo. Oggi si parla di alta velocità»

Ernesto Rocco

La Fondovalle Calore, ancora incompiuta, potrebbe essere un’idea anacronistica. Nelle scorse settimane il sindaco di Roscigno, Pino Palmieri, ha lanciato un’idea alternativa: una ferrovia per le aree interne.

Il sondaggio

Gli utenti di InfoCilento hanno risposto positivamente a questa proposta: attraverso un sondaggio (leggi qui) il 75% si è detto favorevole, ma una buona fetta dei votanti ha evidenziato che per quanto importante, l’opera potrebbe essere irrealizzabile.

Il pensiero del sindaco Palmieri

Palmieri, però, ci crede: «La Fondovalle è fuori tempo massimo. Immaginiamo invece di poter utilizzare un binario che ti porta fuori dall’isolamento fino ad Eboli e Battipaglia. Oggi si parla dell’alta velocità ed avere una connessione con quel tratto è importantissimo».

Leggi anche:

Velina, donna investita nel centro abitato: l’Associazione Codici chiede interventi urgenti e annuncia fondi per 1,4 milioni

Sullo scetticismo per la realizzabilità dell’opera il primo cittadino di Roscigno è chiaro: «Si pensa di costruire il ponte sullo stretto, perché non poter realizzare una ferrovia? Sicuramente avremmo un impatto inferiore sul nostro ambiente e soprattutto la ferrovia andrebbe sotto la competenza di RFI. E forse sarebbe meglio visto quanto hanno prodotto in questi anni Provincia e Comunità Montana».

Condividi questo articolo
Nessun commento