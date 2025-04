Una commissione per valutare i progetti relativi ad impianti a biomasse a Capaccio Paestum: si cercano esperti

Il Comune di Capaccio Paestum ha pubblicato un nuovo avviso pubblico per l’integrazione della short list di esperti destinati alla Commissione Comunale di valutazione dei progetti relativi agli impianti di produzione di energia alimentati da biomasse di origine agricola. Si tratta di un’occasione per i professionisti locali, chiamati a contribuire al processo decisionale su progetti strategici per il territorio.

La Commissione e il Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale

La formazione della Commissione Comunale è regolata dall’articolo 13.6 del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (R.U.E.C.), approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 7 giugno 2018. Tale regolamento ha abrogato il precedente REC, che prevedeva una configurazione più ridotta della Commissione, composta da soli otto membri. Con le nuove disposizioni, la Commissione sarà composta da dieci componenti, oltre al Presidente, con professionalità specifiche nei settori tecnico-scientifici e giuridici.

Le figure richieste includono: Architetto o architetto paesaggista, Agronomo, Avvocato, Biologo, Chimico, Geologo, Ingegnere Ambientale, Ingegnere Impiantistico, Medico e Geometra. Tuttavia, l’esito del precedente avviso pubblico ha evidenziato la necessità di integrare alcune professionalità mancanti.

Le figure professionali ricercate

Per completare la short list degli esperti, il Comune è alla ricerca delle seguenti figure:

Biologo

Ingegnere Ambientale

Ingegnere Impiantistico

Medico

Geometra

Questi professionisti, una volta selezionati, contribuiranno alla valutazione dei progetti relativi alla realizzazione degli impianti a biomasse agricole. La loro competenza sarà fondamentale per garantire che tali progetti rispettino i criteri ambientali, tecnici e sanitari previsti dal regolamento.

Modalità di partecipazione

I cittadini interessati e in possesso delle qualifiche richieste possono presentare domanda entro le ore 12:00 del 5 maggio 2025. La richiesta deve essere compilata utilizzando il modello allegato all’avviso pubblico e corredata dai documenti richiesti. La documentazione dovrà essere inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo@pec.comune.capaccio.sa.it.