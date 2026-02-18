Un salernitano nella giunta nazionale dell’Anva

Il comparto del commercio su aree pubbliche della provincia di Salerno ottiene un prestigioso riconoscimento ai vertici romani. In occasione della riunione della Presidenza Nazionale dell’ANVA, l’associazione di categoria che riunisce gli operatori del commercio ambulante sotto l’egida di Confesercenti, il salernitano Aniello Ciro Pietrofesa è stato eletto membro della nuova Giunta Nazionale.

Questa nomina giunge in un momento cruciale per il settore, segnato da sfide strutturali ed economiche che stanno mettendo a dura prova la tenuta di fiere e mercati locali. La presenza di un rappresentante del territorio salernitano nell’organo esecutivo nazionale garantisce una voce diretta alle istanze della Campania in un fase di transizione normativa e di profonda crisi dei consumi tradizionali.

Una nomina frutto del lavoro territoriale

Pietrofesa, che ricopre già i ruoli di Coordinatore Regionale ANVA Confesercenti Campania e Presidente Provinciale ANVA Salerno, ha sottolineato come questo traguardo sia l’esito di un impegno costante profuso negli ultimi anni. Il lavoro svolto durante i mesi critici della pandemia e la collaborazione con i referenti delle province di Caserta, Avellino e Benevento sono stati determinanti per consolidare la rappresentanza regionale.

Il neoeletto ha espresso particolare gratitudine al Direttore Regionale di Confesercenti Campania, Pasquale Giglio, e al responsabile Giuseppe Pinto, ribadendo l’intenzione di portare sui tavoli ministeriali soluzioni concrete per risollevare una categoria che rappresenta un pilastro dell’economia locale e della socialità urbana.

Le sfide del settore tra direttiva Bolkestein e crisi dei mercati

L’elezione dei nuovi vertici, che vede Maurizio Innocenti alla presidenza nazionale, avviene mentre il Ministero delle Imprese e del Made in Italy sta definendo le linee guida per l’assegnazione delle concessioni di posteggio. Il nodo centrale resta l’applicazione della Direttiva Bolkestein, un tema che ha generato anni di incertezza normativa per gli operatori.

A questo si aggiunge un dato allarmante emerso dalle recenti indagini dell’Associazione: tra il 20% e il 30% dei posteggi nei mercati italiani risultano oggi vuoti. La concorrenza aggressiva del commercio elettronico e i mutati stili di acquisto dei consumatori richiedono una riforma organica che sappia rivitalizzare le fiere, intese non solo come luoghi di scambio commerciale ma come presidi storici del territorio.

Obiettivi per il futuro

L’impegno della nuova Giunta sarà focalizzato sulla presentazione di proposte di riforma che possano restituire attrattività ai mercati rionali e alle fiere campane. L’obiettivo è trasformare il momento di crisi in un’opportunità di modernizzazione, salvaguardando al contempo le migliaia di famiglie che nel salernitano vivono di commercio itinerante.

“Da oggi ho un ulteriore responsabilità, quella di rappresentare a livello Nazionale il disagio che la nostra categoria sta attraversando proponendo delle soluzioni da condividere con tutti gli operatori ambulanti, sia mercatali che fieristi – ha detto Aniello Ciro Pietrofesa – La nostra categoria ha bisogno di una profonda riforma, di certezze ed investimenti per poter ritornare a sperare in un futuro migliore per noi e le nostre famiglie”.