Un ponte tra Cilento e Madrid: San Giovanni a Piro in campo per il maestro José Ortega

Il Consiglio vota per appoggiare la sua candidatura alla Medaglia d'Oro spagnola

A cura di Ernesto Rocco
San Giovanni a Piro

Il Comune in missione per l’arte internazionale. Il piccolo borgo di San Giovanni a Piro, nel cuore del Cilento, si rende protagonista di un’iniziativa culturale di respiro internazionale. L’amministrazione ha formalizzato il proprio sostegno istituzionale alla candidatura del maestro spagnolo José Ortega per l’ambita Medaglia d’Oro alle Belle Arti (Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes) del Ministero della Cultura iberico.

La scelta del Comune

La mossa del Comune non è casuale: testimonia il profondo e storico legame che unisce l’artista, pittore e scultore di fama internazionale, al territorio cilentano. José Ortega, figura di spicco nel panorama artistico del Novecento e della sua terra natale, è un nome che risuona da tempo nelle sale consiliari e negli ambienti culturali di San Giovanni a Piro, lasciando un’eredità che l’Amministrazione intende onorare.

Un legame che si rinnova

Il conferimento di un riconoscimento così prestigioso da parte del Governo spagnolo è visto dall’ente come un’occasione per celebrare e rafforzare ulteriormente il vincolo culturale tra le due realtà. Il Comune, riunitosi in sessione straordinaria, ha deciso di intervenire direttamente inviando il proprio atto di sostegno ufficiale, aggiungendo una voce autorevole alla rete di enti e personalità che promuovono l’eccellenza artistica di Ortega.

Leggi anche:

Prignano Cilento abbatte le barriere: l’Anagrafe si sposta al piano terra per uffici più accessibili

La Medaglia d’Oro alle Belle Arti rappresenta uno dei massimi onori concessi in Spagna. Il sostegno ufficiale da un’istituzione italiana, per giunta legata a ragioni storiche e artistiche, mira a dare un peso significativo alla candidatura, evidenziando come l’influenza del maestro abbia superato i confini nazionali.

Con questa azione, San Giovanni a Piro non solo onora un artista d’eccezione, ma si conferma un polo di promozione culturale attivo, capace di dialogare con le istituzioni europee e di trasformare l’arte in un veicolo di prestigio e di valorizzazione territoriale.

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Eboli, centro storico invaso dai rifiuti: monta la protesta, residenti e ristoratori esasperati

"Queste immagini sono indecorose, non meritiamo tutto questo. Siamo stanchi di dover…

Decorazioni albero

8 Dicembre, origini delle decorazioni natalizie: ecco il segreto delle palline sull’albero

Allestimento di presepe e albero: riscopriamo l'origine storica e il profondo significato…

Centro di accoglienza Agropoli

Choc ad Agropoli: spari contro il centro di accoglienza di località Moio

La dura condanna di Ermes Accoglienza: "Clima d'odio inaccettabile"

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.