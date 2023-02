Un ponte tibetano per collegare il centro storico e la strada “Ponte dei Mulini”. Il progetto negli Alburni

A Corleto Monforte si sta progettando la realizzazione di un ponte tibetano per collegare il centro storico con il vecchio tracciato di strada romana denominato “Ponte dei Mulini”.

I lavori

I servizi relativi alla stesura del progetto sono stati affidati alla “Meg Progettazione SRL” in seguito alla procedura telematica indetta nell’agosto del 2022 finalizzata proprio all’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria relativi alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori.

La progettazione dell’opera è stata finanziata tramite i fondi per la progettazione territoriale che videro il comune cilentano assegnatario di un contributo di 14.044.51 euro.

Ecco cos’è il ponte tibetano

Il ponte tibetano è una struttura di collegamento costituita da una fune che ha funzione di marciapiede e da due funi/mancorrenti laterali superiori distanziate di circa un metro da quella marciapiede.

Le tre funi, poste a triangolo, sono solidarizzate da stralli laterali distanziati l’uno dall’altro da 50 a 100 cm. In una tale struttura l’oscillazione è inversamente proporzionale al carico di tensione: più tese sono le funi, più stabile è il ponte, in quanto si riducono le oscillazioni laterali, in particolar modo nella sezione centrale.