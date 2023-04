Un percorso attrezzato nel Cilento grazie ai fondi Pnrr: sport e inclusività. Ecco dove nascerà

Il Comune di Laurino ha recentemente ricevuto un contributo di 28.500,00 euro dai fondi previsti dal Pnrr, che sarà investito per promuovere lo sport e l’inclusione sociale nella frazione di Villa Littorio. In particolare, l’area destinata a questo progetto sarà realizzata in via Roma, il cuore pulsante della zona.

Un’opera importante per il territorio di Laurino

Villa Littorio è la frazione più popolosa del comune di Laurino. Le sue piazze, i parchi e le aree ricreative sono state oggetto di riqualificazione e riammodernamento nel passato, ma grazie a questi nuovi fondi, si potrà incrementare il numero di attrezzature sportive e ludiche, fornendo un servizio in più ai cittadini, soprattutto ai giovani che spesso si incontrano negli spazi pubblici della zona.

Le finalità

L’obiettivo principale di questo progetto è quello di favorire l’inclusione sociale attraverso l’attività sportiva e ricreativa, in un’ottica di benessere e di sviluppo sostenibile. La creazione di un percorso attrezzato in via Roma darà la possibilità ai residenti di svolgere attività fisica all’aria aperta, promuovendo uno stile di vita sano e attivo.

I finanziamenti

Il Comune di Laurino è felice di poter destinare questi fondi alla realizzazione di un progetto così importante per la comunità di Villa Littorio. Questo intervento rappresenta una grande opportunità per il territorio, in quanto stimolerà la partecipazione attiva dei cittadini, favorendo lo sviluppo di relazioni sociali positive e aumentando la coesione tra le persone.

L’area attrezzata in via Roma diventerà un punto di riferimento per gli abitanti di Villa Littorio, nonché un’attrazione per i visitatori che desiderano trascorrere del tempo all’aria aperta, immersi nella bellezza del territorio cilentano.