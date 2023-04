Comune del Cilento punta a realizzare parchi giochi e percorsi attrezzati con i fondi del PNRR

Il Comune di Omignano, guidato dal sindaco Raffaele Mondelli, è risultato beneficiario di un finanziamento per la realizzazione di parchi e percorsi attrezzati con l’applicazione di nuove tecnologie per la pratica sportiva libera.

Fondi Pnrr per il Comune di Omignano: ecco come verranno utilizzati

I lavori in programma saranno finanziati con i fondi del Piano Nazionale , investimento 3.1 “Sport e inclusione sociale”. L’Avviso punta a favorire il recupero della aree urbane puntando sugli impianti sportivi e la realizzazione di parchi urbani attrezzati, al fine di favorire l’inclusione e l’integrazione sociale, soprattutto nelle zone più degradate e con particolare attenzione alle persone svantaggiate.

Il progetto di Omignano

Il sito individuato per la realizzazione della struttura è idoneo all’installazione delle attrezzature, è di proprietà comunale e nella sua piena ed immediata disponibilità; l’area individuata è in Via San Francesco.

L’Ente del Cilento aveva presentato domanda di finanziamento nell’ambito della 3° Linea di intervento finanziata con i fondi del PNRR, la realizzazione di parchi e percorsi attrezzati con l’applicazione di nuove tecnologie per la pratica sportiva libera, destinati unicamente ai Comuni con popolazione residente fino a 10.000 abitanti sprovvisti di playground pubblici e ricadenti nelle Regioni del Mezzogiorno. Richiesta che è stata approvata dal Ministero competente.