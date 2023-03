Cilento: comune punta a fondi Pnrr per parchi giochi e percorsi attrezzati

Il Comune di San Mauro La Bruca ha deciso di investire nell’ambito del tempo libero e del benessere dei propri cittadini. Per questo motivo, ha presentato una manifestazione di interesse per ottenere fondi Pnrr destinati alla realizzazione di parchi giochi o percorsi attrezzati con nuove tecnologie per la pratica sportiva libera.

Fondi per comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti

La possibilità di accedere a questi fondi è rivolta ai comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, che non dispongono di playground pubblici e che ricadono nelle regioni del Mezzogiorno. San Mauro La Bruca rientra in queste caratteristiche, e quindi l’amministrazione comunale ha deciso di intraprendere questa strada.

Procedura per l’ottenimento dei contributi

Dopo aver inviato la manifestazione di interesse, l’Ente procederà all’individuazione del sito in cui verranno installate le attrezzature di proprietà comunale per la realizzazione di parchi e percorsi tecnologici. La scelta verrà effettuata in modo da garantire la massima fruibilità delle strutture, tenendo conto delle esigenze della popolazione e delle caratteristiche del territorio comunale.

Benefici per la comunità

La realizzazione di parchi giochi tecnologici rappresenta un’opportunità importante per la comunità di San Mauro La Bruca. Non solo permetterà ai cittadini di avere a disposizione luoghi dove praticare attività fisica all’aria aperta, ma anche di utilizzare attrezzature moderne e all’avanguardia, che consentono di arricchire l’esperienza di gioco e di apprendimento.

Inoltre, la presenza di queste strutture rappresenta un fattore di attrattività per il territorio.