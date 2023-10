“Un giorno di malattia del primario di Ortopedia dell’ospedale di Polla, blocca l’intero reparto”: la denuncia di Bellomo, esponente di FDI Vallo di Diano

“Perenni ed irrisolti problemi di gestione causati dalla mancanza di personale all’Ospedale Luigi Curto di Polla”. Comincia così la nota, con la quale Francesco Bellomo, Coordinatore di Fratelli d’Italia Enti Locali Vallo di Diano, denuncia la mancanza di personale sanitario che attanaglia l’ospedale “Luigi Curto” di Polla.

Le dichiarazioni

“Il Direttore provvisorio Liguori, secondo Bellomo, non riesce a gestire la già precaria situazione del presidio ospedaliero del Vallo di Diano e con lo spostamento di unità mediche ed infermieristiche il reparto di ortopedia piomba in una crisi irreversibile che pare porti, a decorrere da oggi, all’impossibilità di accettare ricoveri e potrà dedicarsi esclusivamente alle attività di Pronto Soccorso”.

Ma Bellomo non risparmia, nella sua nota, di sottolineare anche eventuali responsabilità politiche. “I due sindaci delegati dell’Asl Salerno per il territorio, Michele Di Candia e Michele Marmo, inermi e incapaci a risolvere le problematiche del presidio ospedaliero, scrive infatti l’esponente del partito guidato dalla presidente del consiglio, Giorgia Meloni, restano sordi rispetto alle richieste dei cittadini bisognosi di cure mediche. Negli ultimi anni abbiamo assistito costantemente ad un bollettino di guerra proveniente dalla direzione provinciale dell’Asl che ci comunicava le ripetute sconfitte per l’Ospedale di Polla, dalla riduzione dei posti letti alla chiusura di interi reparti. La situazione che oggi colpisce il reparto di ortopedia è solo l’ennesima scena di un copione già visto i cui attori, noti frequentatori dei palazzi di potere, giocano al ruolo delle parti di fronte ad un pubblico esasperato dalla mala politica sanitaria della Regione Campania. La totale disattenzione dei rappresentanti del territorio nei confronti del nosocomio è ormai evidente ed insopportabile. Ho coinvolto – termina il Coordinatore Fratelli d’Italia Enti Locali Vallo di Diano – il presidente della Commissione di garanzia della Regione Campania On. Nunzio Carpentieri affinché possa provare a rimediare a queste incongruenze e incapacità che da anni paralizzano l’ospedale. L’On Carpentieri oggi stesso incontrerà il direttore Liguori per affrontare la questione e tentare di risolvere al più presto queste criticità essenziali alla vita dei cittadini Valdianesi”.