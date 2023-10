Scarsità di personale nel reparto di Pediatria e Nido dell’ospedale “Immacolata” di Sapri: l’allarme della Fials Salerno

Il reparto di Pediatria e Nido dell’ospedale “Immacolata” di Sapri si trova attualmente in una situazione di grave carenza di personale, suscitando preoccupazione tra i rappresentanti sindacali. Secondo quanto dichiarato dalla Fials Salerno, l’organico infermieristico è composto da soli otto professionisti, un numero che si rivela del tutto insufficiente per garantire l’efficace erogazione delle cure ai giovani pazienti. Tale situazione mette sotto pressione il personale esistente, che si ritrova ad affrontare responsabilità assistenziali e carichi di lavoro eccessivi, mettendo a rischio sia la qualità che la quantità delle cure fornite. Il segretario generale della Fials Salerno, Carlo Lopopolo, ha sottolineato questa problematica, evidenziando la necessità di affrontare al più presto questa situazione critica.

L’allarme della Fials

Inoltre, il sindacato esprime la sua disapprovazione per quanto riguarda l’errata applicazione dei contratti, in particolare l’uso improprio delle disposizioni sulla “pronta disponibilità”, che dovrebbero essere attivate solo in situazioni di emergenza. La Fials ha fatto un appello pressante alla direzione generale dell’Asl Salerno, chiedendo un rapido intervento per risolvere la carenza di personale infermieristico nel reparto di Pediatria dell’ospedale “Immacolata” nel Golfo di Policastro.

Le dichiarazioni del Direttore Sanitario dell’Immacolata di Sapri

In risposta a tali preoccupazioni, il Direttore Sanitario dell’ospedale “Immacolata”, Antonio Claudio Mondelli, ha dichiarato che nonostante la carenza di personale, le prestazioni offerte ai pazienti non hanno subito alcun pregiudizio. La struttura ha affrontato la stagione estiva con successo, ma il direttore ha riconosciuto l’importanza di migliorare la presenza di personale infermieristico nell’ospedale e ha sottolineato la necessità di un incremento delle risorse umane per garantire una cura adeguata ai pazienti.