Sapri, ospedale dell’Immacolata: a rischio chiusura il reparto di Ostetricia

SAPRI. Il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale dell’Immacolata, è a rischio chiusura.

Il coordinatore dell’Area sud della Cgil Fp Domenico Vrenna e il segretario generale provinciale, Antonio Capezzuto, hanno richiesto un intervento immediato a tutela dell’intera utenza e delle attività assistenziali.

A mettere in pericolo la sospensione del servizio, sono i mancati contratti per tre ostetriche, professioniste che sono state impegnate presso il presidio dell’Immacolata per due anni. Il reparto, ad oggi, può contare solo su quattro ostetriche, una delle quali non può prestare servizio in sala operatoria e l’atra è sottoposta alla 104.

“In questo momento le ostetriche sono costrette a 12 turni e anche di più”– spiega Vrenna. Il personale è sottoposto a degli importanti sacrifici. Non si sono fatte attendere, poi, le critiche dei consiglieri di opposizione di Sapri Democratica: ” tutto questo accade nel silenzio del sindaco Antonio Gentile, siamo pronti a chiedere un consiglio comunale urgente, affinchè possa essere assicurata la dovuta assistenza a tutta l’utenza“.

Non sono più tollerabili tagli del genere che vanno solo a creare disagi, si registrano, infatti, delle criticità anche negli altri reparti, alcuni dei quali ancora senza primari.

Rassicurazioni da parte del Direttore Sanitario, Claudio Mondelli: ““Abbiamo immediatamente attenzionato questa situazione. Mi sono recato nella sede generale dell’Asl a Salerno ed assieme al Direttore del Dipartimento Ronsini abbiamo fatto in modo di avere le risorse aziendali che ci servono per poter fare i turni ed andare avanti fino a quando non saranno nuovamente ripristinate le ostetriche attraverso una graduatoria. Posso dire che, almeno per il momento, il reparto di Ostetricia e Ginecologia a Sapri non chiuderà”- conclude.