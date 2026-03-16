Un futuro sulla gentilezza: Omignano accoglie i nuovi nati del 2025

Il Comune di Omignano ha dato ufficialmente il benvenuto ai 14 nuovi nati nel 2025, in occasione della sesta Giornata Nazionale della Gentilezza ai nuovi Nati.

Durante la cerimonia consegnate le chiavi della gentilezza

Sabato scorso presso la Biblioteca Comunale di Omignano Scalo in una cerimonia molto partecipata il Sindaco Raffaele Mondelli insieme al Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, ha consegnato ai piccoli e ai loro genitori la “chiave della gentilezza della città” un gesto simbolico che rappresenta l’impegno della comunità nel costruire un futuro basato sull’ accoglienza e il rispetto.

Omignano si è unito idealmente ad una rete di oltre 659 amministrazioni in tutta Italia per celebrare la Giornata Nazionale della gentilezza ai nuovi nati. Il Comune ha aderito difatti ad un progetto nazionale, “Costruiamo Gentilezza”, che punta a costruire pratiche di gentilizza per il benessere, mettendo al centro i bambini.

Un gesto concreto pensato per i genitori

Dalle parole ai fatti. Prima della cerimonia si è svolto anche un importante momento di prevenzione, un gesto concreto pensato dall’Amministrazione per i genitori; grazie all’Associazione Vallo Cuore sono state illustrate le manovre salvavita pediatriche (disostruzione e primo soccorso) utili per proteggere i bambini ogni giorno.

Un mosaico realizzato dai bambini di Omignano

In occasione di questa Giornata è stato realizzato anche un mosaico dai bambini della scuole di Omignano Scalo, insieme hanno dato forma ad un grande cuore composto da 442 tesserine, ognuna diversa ed unica, proprio come le persone che formano una comunità. All’interno del cuore prendono vita parole e messaggi di gentilezza, scelti dai bambini per raccontare gesti semplici ma fondamentali: aiutare, ascoltare, rispettare e condividere. L’opera richiama anche la chiave, simbolo della giornata che rappresenta la capacità della gentilezza di aprire le porte al dialogo, dell’amicizia e della comprensione.

La giornata è stata organizzata dalla consigliera comunale Lucia Feo e con la preziosa collaborazione dei volontari del Servizio Civile Universale 2025/2026 e dei ragazzi del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze.