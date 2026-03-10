Omignano accoglie i nuovi nati con la “Chiave della gentilezza”

Omignano celebra la Giornata Nazionale della Gentilezza ai Nuovi Nati con una cerimonia che unisce simboli e impegno civico. Sabato 14 marzo, nella Biblioteca Comunale, il sindaco Raffaele Mondelli darà il benvenuto ufficiale ai quattordici bambini nati nel 2025, riconoscendoli come nuovi cittadini della comunità.

Il progetto: “costruiamo gentilezza”

L’iniziativa rientra nell’adesione del Comune al progetto nazionale “Costruiamo Gentilezza”, una scelta che orienta l’azione amministrativa verso politiche attente all’infanzia e al benessere sociale. Durante la cerimonia, infatti, sarà consegnata ai piccoli la “chiave della gentilezza della città”, simbolo dell’apertura di Omignano verso il proprio futuro e, accanto al momento simbolico, l’amministrazione ha scelto di affiancare un’azione concreta dedicata alla sicurezza: un seminario di formazione salvavita pediatrica, organizzato in collaborazione con l’Associazione Vallo Cuore.

L’obiettivo è sensibilizzare le famiglie sull’importanza del primo soccorso e diffondere competenze che possono rivelarsi decisive nelle emergenze. “La gentilezza per la nostra Amministrazione non è un mero atto formale, ma il valore fondante e il collante della comunità di Omignano,” ha dichiarato il Sindaco Raffaele Mondelli.

“Accogliere questi 14 nuovi nati nella nostra Biblioteca Comunale, che consideriamo centro pulsante di cultura e crescita per i nostri giovani, significa investire nel futuro. Vogliamo che Omignano sia un luogo dove ogni nuovo cittadino possa sentirsi protetto e valorizzato, in un contesto dove l’ascolto e il supporto reciproco sono pilastri istituzionali”.