Un ebolitano al PCA World di Bodybuilding: l’atleta Andrea Vitolo vola in Galles per il titolo mondiale

Eboli si prepara a fare il tifo per uno dei suoi figli più titolati nel mondo del bodybuilding.

La carriera

Andrea Vitolo, classe 1989 originario della città campana, è stato convocato per partecipare al PCA World Championship che si terrà in Galles il prossimo 16 novembre.

In corsa per il titolo mondiale

Si tratta del campionato mondiale di culturismo organizzato sotto l’egida di PCA Italy, prestigioso ente di promozione sportiva nel settore delle gare di bodybuilding e degli eventi legati alla diffusione del culturismo in Italia e nel mondo.

L’atleta professionista, specializzato nella categoria men’s physique, vanta un palmares di tutto rispetto: vincitore del campionato italiano, vincitore del campionato italiano assoluto al Rimini Wellness, vice campione mondiale a Budapest e trionfatore in ben 50 gare nazionali.

Un curriculum che testimonia anni di dedizione, sacrifici e risultati costanti nel mondo del bodybuilding professionistico.

La carriera sportiva di Andrea Vitolo è iniziata sui campi da calcio. Da bambino ha mosso i primi passi nella Scuola Calcio NAGC Pezzullo, per poi arrivare a militare tra i professionisti in Serie C con la Paganese.

Nel suo percorso calcistico ha vestito anche le maglie di Ebolitana e Avigliano Calcio (PZ), acquisendo quella disciplina e determinazione che si riveleranno fondamentali nella sua successiva carriera nel bodybuilding.

Dopo aver conseguito l’abilitazione come personal trainer, oggi Andrea lavora come istruttore presso una delle palestre Virgin a Roma.

Anni di esperienza e successi

La sua esperienza sul campo, unita ai successi agonistici, lo rendono un punto di riferimento nel settore del fitness e della preparazione atletica.

La partecipazione a numerose manifestazioni sportive di categoria ha portato Vitolo a conquistare il titolo italiano e ora ad essere scelto per rappresentare l’Italia ai Mondiali nel Regno Unito.

Un traguardo che corona anni di impegno e che rappresenta un motivo d’orgoglio non solo per l’atleta stesso, ma per tutta la comunità di Eboli e per il movimento del culturismo italiano.

Appuntamento il 16 novembre

L’appuntamento con il PCA World Championship del 16 novembre in Galles sarà un banco di prova importante per Andrea Vitolo.

Porterà sul palco internazionale l’esperienza maturata in decine di competizioni e la preparazione che lo ha reso uno dei nomi di spicco del bodybuilding italiano.