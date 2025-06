Bodybuilding: esordio stagionale vittorioso per Giusy Sansone

Nella giornata di ieri, domenica 29 giugno, la natural bodybuilder vallese Giusy Sansone ha aperto la stagione con una vittoria a Derby nel Regno Unito. La cilentana non ha deluso le grandi aspettative nemmeno questa volta, conquistando il gradino più alto del podio nella categoria Figure trained, specialità che richiede una bassissima percentuale di massa grassa.

Una vittoria difficile

La categoria Figure Trained è particolarmente insidiosa per gli atleti “natural”, per i bodybuilder che si astengono dall’uso di sostanze dopanti. L’atleta vallese, inoltre, è stata richiamata all’anti-doping, risultando ovviamente negativa.

“Quando ti chiamano a fare il test anti-doping, significa che hanno un dubbio, vale a dire che hai raggiunto risultati straordinari senza ricorrere ad “aiutini””, ha sottolineato Sansone ai nostri microfoni. “È stata una vittoria molto difficile, frutto di grandi sacrifici e mesi di alimentazione controllata”, ha proseguito.

Testa già ai prossimi obiettivi

Nonostante il successo ottenuto Oltremanica, la bodybuilder pensa già al futuro, in particolare alle gare in Thailandia, dove si dovranno difendere le cinture ottenute lo scorso anno: “L’obiettivo è sempre quello di portare in alto il nome del Cilento, in ogni angolo del mondo”. Come da tradizione, la chiosa è una dedica alla “sua” gente: “Le persone, in questi periodi difficili a livello globale, mi sono state molto vicine, spero di aver dato un po’ di gioia ai cilentani, che mi hanno scritto tantissimi messaggi, come sempre!”.