Un corso gratuito di primo soccorso nel Cilento: ecco i dettagli

Mercoledì 17 maggio, dalle ore 15:30, presso l’Aula Consiliare di Montecorice, si terrà un corso gratuito di Primo Soccorso, con il rilascio di un regolare attestato di partecipazione.

Le finalità

Questo corso è di grande importanza per tutti, ma risulta particolarmente utile per i titolari di attività aperte al pubblico, il personale della Protezione Civile, della Polizia Municipale e il corpo docente di ogni ordine e grado.

La capacità di prestare un primo soccorso in maniera corretta rappresenta spesso la differenza tra la vita e la morte.

L’importanza del primo soccorso

Ogni giorno, incidenti e situazioni di emergenza si verificano in modo imprevedibile e poter fornire una risposta tempestiva e adeguata può fare la differenza.

Il corso di Primo Soccorso sarà tenuto da istruttori altamente qualificati, pronti ad illustrare le procedure fondamentali per fronteggiare situazioni di emergenza.

Durante le lezioni, verranno affrontati argomenti quali le vie aeree, la rianimazione cardiopolmonare (RCP), il controllo delle emorragie e la gestione delle fratture, tra gli altri.

Le info utili

La partecipazione a questo corso offre l’opportunità di acquisire conoscenze fondamentali e di affinare le proprie competenze nel campo del primo soccorso.

Inoltre, il rilascio di un attestato di partecipazione certifica l’impegno e la dedizione nell’apprendimento delle tecniche salvavita.

Chi può partecipare

L’evento è aperto a tutti e tutti coloro che desiderano imparare le proprie conoscenze di Primo Soccorso a partecipare attivamente.

Prestare correttamente il primo soccorso può fare la differenza tra la vita e la morte. L’iniziativa serve soprattutto per sensibilizzare, sempre di più, i cittadini ad imparare le regole base per un primo soccorso che può risultare fondamentale per salvare anche solo una vita umana.