Un Architetto salernitano alla Guida del CNA Costruzioni

L’architetto Antonio Di Renna è stato eletto nuovo presidente regionale e provinciale del CNA Costruzioni. L’elezione, avvenuta a Roma il 22 settembre presso l’Hotel Precise House Mantegna, segna un passo significativo per l’organizzazione. Di Renna, noto per la sua esperienza nel settore e titolare dell’azienda Diquadro s.r.l., prende il comando in un momento cruciale per il comparto edile.

Un Ringraziamento alla Squadra di Salerno

Dopo la sua nomina, l’architetto Di Renna ha espresso gratitudine per il sostegno ricevuto. Ha voluto ringraziare in modo particolare lo staff del CNA Costruzioni di Salerno per il lavoro svolto, menzionando specificamente la signora Simona Paolillo.

Questo gesto sottolinea l’importanza del lavoro di squadra e del supporto locale che ha contribuito al suo percorso professionale e alla sua elezione.