Un Architetto salernitano alla Guida del CNA Costruzioni

Di Renna voluto ringraziare in modo particolare lo staff del CNA Costruzioni di Salerno

A cura di Redazione Infocilento

L’architetto Antonio Di Renna è stato eletto nuovo presidente regionale e provinciale del CNA Costruzioni. L’elezione, avvenuta a Roma il 22 settembre presso l’Hotel Precise House Mantegna, segna un passo significativo per l’organizzazione. Di Renna, noto per la sua esperienza nel settore e titolare dell’azienda Diquadro s.r.l., prende il comando in un momento cruciale per il comparto edile.

Un Ringraziamento alla Squadra di Salerno

Dopo la sua nomina, l’architetto Di Renna ha espresso gratitudine per il sostegno ricevuto. Ha voluto ringraziare in modo particolare lo staff del CNA Costruzioni di Salerno per il lavoro svolto, menzionando specificamente la signora Simona Paolillo.

Questo gesto sottolinea l’importanza del lavoro di squadra e del supporto locale che ha contribuito al suo percorso professionale e alla sua elezione.

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

POTREBBERO INTERESSARTI

Unisa

Unisa, offese al professore: archiviati provvedimenti disciplinari per l’ex parlamentare

Il Senato Accademico si è riunito per discutere il provvedimento disciplinare per…

Antonio Pagano
Antonio Pagano
Asl Salerno

Indagine sui concorsi Asl Salerno, coinvolto il presidente della Commissione Sanità campana

Indagine per corruzione all’Asl di Salerno. Coinvolto il presidente della Commissione Sanità…

Ernesto Rocco
Ernesto Rocco
Mario Polichetti

Polichetti (Udc): «Al Ruggi di Salerno il simbolo del disastro sanitario di De Luca»

"De Luca è responsabile del disastro sanitario al Ruggi di Salerno. Un…

Comunicato Stampa
Comunicato Stampa

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.