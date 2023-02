Un anno di eventi a Salerno! Ecco tutti gli appuntamenti in programma nel 2023

Il Comune di Salerno ha ufficializzato il programma degli eventi che accompagneranno cittadini e turisti per l’intero 2023. Un ricco cartellone tra arte, cultura, musica e sport.

Gli eventi in cartellone a Salerno per il 2023

Spiccano i concerti di Marco Mengoni e Vasco Rossi, in programma a giugno presso lo stadio “Arechi”. Gli amanti del ciclismo, invece, avranno l’opportunità di vedere dal vivo la carovana rosa del Giro d’Italia. Ci sarà poi il tradizionale appuntamento con il Festival Internazionale del Cinema e da novembre a gennaio le luci d’artista.

L’annuncio con largo anticipo dei principali eventi in programma a Salerno nei prossimi mesi, rappresenta una strategia importante anche per quanti hanno intenzione di programmare in città le loro vacanze.

Il programma

TEMPI MODERNI

Mostra di Lelli e Masotti “Sguardi. Musiche / Kontakthof-Kontrapunkt/ Nucleus”

6 Aprile/4 Giugno

Palazzo Fruscione

MOSTRA DELLA MINERVA

14/16 Aprile

Villa Comunale

www.hortusmagnus.it

CROCIFISSO RITROVATO

28 Aprile/1 Maggio

Centro storico

www.facebook.com/FieraCrocifissoRitrovatoSa

LINEA D’OMBRA_MEDIA EDUCATION FACTORY 4.0 (Campus per studenti)

4/5 Maggio

Teatro Cinema Augusteo

www.mef.lineadombrafestival.it

GIRO D’ITALIA

10 Maggio

Arrivo di tappa

www.giroditalia.it

SALERNO BAROCCA

Maggio/Novembre

www.facebook.com/emiolia.aps/

SALERNO CLASSICA

Giugno/Dicembre

www.salernoclassica.it

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA “G. Martucci”

10 Giugno

Atrio del Duomo di Salerno

Concerto

FESTA DELLA MUSICA

21 Giugno

Diverse location

www.consalerno.it

FESTIVAL SALERNO LETTERATURA

17/24 Giugno

Atrio del Duomo, Chiesa dell’Addolorata, Convitto nazionale, Largo Barbuti,

Museo Diocesano, Palazzo Fruscione

www.salernoletteratura.com

CONCERTO MARCO MENGONI

24 Giugno

Stadio Arechi

www.anni60produzioni.com

CONCERTO VASCO ROSSI

28/29 Giugno

Stadio Arechi

www.anni60produzioni.com

FESTIVAL DELLE COLLINE MEDITERRANEE

6 Giugno / 30 Agosto (tutti i mercoledì)

Tenuta dei Normanni

www.facebook.com/FestivalColline

CONCERTI D’ESTATE DI VILLA GUARIGLIAI IN TOUR

1/20 Luglio

Area Archeologica di Fratte

Dal 21 al 30 Luglio in luoghi da definire

SALERNOIR Festival le notti di Barliario

2/7 Luglio

Largo Barbuti e Complesso San Michele

www.facebook.com/SalernNoirFestival

TEATRANDO AL QUADRIPORTICO

6/30 Luglio

Quadriportico S. Maria delle Grazie

www.facebook.com/giuseppe.paummontis

FESTA DELLA PIZZA PATRIMONIO DELL’ITALIA

12/16 Luglio

Piazzale Salerno capitale

PREMIO CHARLOT

15/30 Luglio

Arena del Mare (sottopiazza della Concordia)

www.premiocharlot.it

BARBUTI SALERNO FESTIVAL

1 Agosto / 9 Settembre

Largo Barbuti- Sant’Apollonia

www.facebook.com/TeatroDeiBarbuti

CAMPIONATO ITALIANO DI CANOTTAGGIO SPECIALITÀ BEACH SPRINT

25/27 Agosto

Arenile Santa Teresa

www.leganavale.it/salerno

LIMEN SALERNO FESTIVAL

25/27 Agosto

Parco dell’Irno – Arena Ghirelli

www.facebook.com/Limensalerno

FANTAEXPO

7/10 Settembre

Parco dell’Irno – Arena Ghirelli

www.fantaexpo.it

CELEBRAZIONI 80° SBARCO ALLEATI A SALERNO

9 Settembre

IN VINO CIVITAS

21/23 Ottobre

Stazione Marittima

www.invinocivitas.it

BIENNALE D’ARTE CONTEMPORANEA DI SALERNO

21 Ottobre – 5 Novembre

Palazzo Fruscione

www.biennaleartesalerno.com

GIORNATA NAZIONALE DEL TREKKING URBANO

31 Ottobre

Centro storico

www.erchemperto.it

LINEA D’OMBRA FESTIVAL

11/18 Novembre

Sala Pasolini, Complesso San Michele

www.lineadombrafestival.it

FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CINEMA DI SALERNO

27 Novembre / 2 Dicembre

Cineteatro Augusteo, Sala Pasolini, Stazione Marittima, Teatro Verdi

www.festivaldelcinema.it

LUCI D’ARTISTA

Novembre 2023 – Gennaio 2024

cultura.comune.salerno.it/lucidartista

Teatro Municipale Giuseppe Verd

cultura.comune.salerno.it/teatroù

STAGIONE DI OPERA E DI BALLETTO 2023

MANON LESCAUT

14/16 Aprile

L’ITALIANA IN ALGERI

12/14 Maggio

TOSCA

30 Maggio / 2 Giugno

PAGLIACCI

13/15 Ottobre

UNA VOLTA NELLA VITA (Musical)

23/25 Ottobre

IL PIPISTRELLO

10/12 Novembre

CAVALLERIA RUSTICANA_SUOR ANGELICA

8/10 Dicembre

LO SCHIACCIANOCI (Balletto)

16/17 Dicembre

AIDA

23/26/28/30 Dicembre

RASSEGNA BENEDETTA PRIMA.. VERA

tutti i giovedì del mese di Giugno – Chiesa di San Giorgio

tutti i sabato del mese di Settembre – Chiesa di San Benedetto

STAGIONE DI PROSA TEATRO MUNICIPALE GIUSEPPE VERDI

Geppy e Lorenzo Gleijeses in UOMO E GALANTUOMO

16/9 Febbraio

PERFETTI SCONOSCIUTI

23/26 Febbraio

Gabriele Lavia e Federica Di Martino in IL BERRETTO A SONAGLI

2/5 Marzo

MUMMENSCHANZ – I musicisti del silenzio

16/19 Marzo

Silvio Orlando in LA VITA DAVANTI A SÈ

23/26 Marzo

SALA PASOLINI

Rassegna Teatro Civile

Giuseppe Battiston in LA VALIGIA

22 Febbraio

Isabella Ragonese in DA LONTANO

6 Marzo

Andrea Pennacchi in POJANA E I SUOI FRATELLI

21 Marzo