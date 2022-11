Luci d’Artista: nessuna inaugurazione per l’accensione delle luminarie nel rispetto delle vittime di Casamicciola

Nessuna cerimonia di inaugurazione per l’accensione delle Luci d’artista a Salerno. Lo ha stabilito il Comune nel rispetto delle vittime di Casamicciola dopo gli eventi tragici che hanno colpito l’isola d’Ischia.

Appuntamento a Salerno venerdì 2 dicembre, ma senza cerimonia d’inaugurazione

Lo start è previsto per venerdì 2 dicembre, ma non ci sarà alcuna manifestazione come è avvenuto gli scorsi anni. «La nostra regione è colpita da un momento di grande lutto, accenderemo le luminarie senza manifestazioni pubbliche nel rispetto di ciò che è accaduto a Ischia» queste le parole del sindaco Vincenzo Napoli.

Salerno tornerà ad illuminarsi, lo farà senza manifestazioni inaugurali. All’accensione delle nuove luminarie, si affiancheranno tanti eventi collaterali di cultura, spettacolo e shopping. Le lampade, come dall’inizio della kermesse Luci D’artista, saranno a basso consumo energetico. Una notizia importante, soprattutto, quest’anno nel delicato momento storico che l’Italia sta attraversando.

Tra le iniziative la casetta di Babbo Natale sul Lungomare; Fiabe d’artista dedicate ai bambini; l’iniziativa Natale insieme a piazza Sant’Agostino supportata da Confesercenti (Pasquale Giglio e Raffaele Esposito); e tanto altro ancora.

Luci d’Artista Salerno, organizzata dal Comune di Salerno con il sostegno della Regione Campania, è una delle manifestazioni più popolari ed attese del sud Italia.

L’evento genera, oltre che un clima di festa ed allegria, importanti ricadute economiche ed occupazionali per il territorio.