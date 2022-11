È la settimana delle Luci d’Artista: fissata la data per l’accensione e svelati gli eventi

Salerno torna ad illuminarsi. Questa settimana, infatti, si accendono le Luci d’Artista, spettacolare esposizione d’arte luminosa nei parchi, piazze e strade cittadine. La data è fissata per il prossimo 2 dicembre; le luminarie resteranno accese fino alla fine di gennaio 2023. L’albero di Piazza Portanova, invece, verrà acceso nel giorno dell’Immacolata.

Luci d’artista: le novità

Tante le novità annunciate per questa edizione con nuove installazioni e tanti eventi collaterali di cultura, spettacolo e shopping. Come fin dalla prima edizione, le lampade saranno a led a basso consumo energetico. Una notizia ancora più importante in un momento critico sul fronte caro energia come quello attuale.

Tra le iniziative la casetta di Babbo Natale sul Lungomare; Fiabe d’artista dedicate ai bambini; l’iniziativa Natale insieme a piazza Sant’Agostino supportata da Confesercenti (Pasquale Giglio e Raffaele Esposito); e tanto altro ancora.

«Bisogna ritornare ad animare le nostre comunità e le nostre città» dichiara il presidente provinciale di Confesercenti, Raffaele Esposito.

L’evento

Luci d’Artista Salerno, organizzata dal Comune di Salerno con il sostegno della Regione Campania, è una delle manifestazioni più popolari ed attese del sud Italia..

L’evento genera, oltre che un clima di festa ed allegria, importanti ricadute economiche ed occupazionali per il territorio.