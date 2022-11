Luci d’artista: c’è la data per l’accensione

Dopo la fase di incertezza c’è una data per le Luci d’Artista a Salerno. Il sindaco Vincenzo Napoli ha annunciato il giorno in cui la città si illuminerà con quelle che sono ormai divenute un’attrazione delle festività natalizie e in generale del periodo invernale. Un’occasione per aumentare le presenza in città e rilanciare turismo ed economia.

Luci d’artista, la data

Il primo cittadino lo ha svelato in un post sui social. La data è quella del 2 dicembre. Non mancheranno le novità anche in questa edizione con nuove installazioni e tanti eventi collaterali tra cultura, spettacolo e shopping.

Il commento

«Come fin dalla prima edizione – dice il primo cittadino – le lampade saranno a led a basso consumo energetico. Luci d’Artista Salerno, organizzata dal Comune di Salerno con il sostegno della Regione Campania, è una delle manifestazioni più popolari ed attese d’Italia. L’evento genera, oltre che un clima di festa ed allegria, importanti ricadute economiche ed occupazionali per il territorio. Nei prossimi giorni saranno illustrati i contenuti, il programma e la logistica dell’evento». Un altro po’ di attesa per conoscere tutte le iniziative in programma a Salerno. Le luci resteranno accese fino al 31 gennaio.

Le reazioni

Intanto l’Ente incassa il placet della FederAlberghi. «Siamo soddisfatti per la decisione del Comune di Salerno di anticipare l’accensione delle Luci d’Artista al 2 Dicembre e per la scelta di mantenerle accese fino a fine Gennaio. E’ esattamente ciò che auspicavamo e avevamo richiesto per offrire prospettive di sviluppo alle strutture ricettive, commerciali e ristorative cittadine».

Nei giorni scorsi non erano mancate polemiche per le troppe incertezze che stavano accompagnando le Luci d’Artista. Qualcuno le aveva addirittura messe in dubbio, anche a causa del caro energia. Inizialmente si era parlato di un’accensione nell’ultimo weekend di novembre. Data poi non confermata ma che slitta soltanto di poco.