Ufficializzato il calendario della Gelbison per la stagione 25/26

Dopo l’ufficialità dell’inserimento della Gelbison nel Girone I, nella giornata di ieri sono arrivate le date del calendario dei rossoblù.
Il calendario
La prima giornata sarà Gelbison contro Sambiase, alla seconda I Cilentani voleranno in Sicilia per affrontare il Paternò.
Il primo big match arriverà alla quarta giornata, dove la Gelbison al “Granillo” affronterà la Reggina, per il derby bisognerà attendere il 2 Novembre, quando al “Valentino Giordano” arriverà il Savoia.
L’ultima giornata invece vedrà I Cilentani impegnati a Gela, ragion per cui la Gelbison chiuderà la propria stagione davanti al proprio pubblico.
Tante le trasferte in terra Siciliana per la Gelbison che proverà a ripetere il cammino fatto nell’ultima partecipazione al Girone I, dove al termine della stagione I Cilentani vennero promossi in Serie C.