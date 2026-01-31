U.S. Agropoli, ritorno per la mediana: ingaggiato Stefano Costantino

L’Unione Sportiva Agropoli 1921 ha annunciato un nuovo importante innesto per il centrocampo. I delfini accolgono Stefano Costantino, centrocampista classe 1987, nato a Castellammare di Stabia.

Curriculum e caratteristiche di Stefano Costantino

Alto 1,80 m, piede destro, Costantino è un profilo di grande esperienza e personalità: un vero punto di riferimento in mezzo al campo, capace di dare equilibrio alla squadra, guidare i compagni e dettare i tempi di gioco con qualità e visione.

Nel corso della sua carriera ha vestito maglie prestigiose tra Serie C ed Eccellenza, tra cui Sorrento, Savoia, Vigor Lamezia, Scafatese, Afragolese, Ebolitana e Angri, costruendo un percorso fatto di sostanza, continuità e leadership.

Per lui si tratta di un gradito ritorno: Stefano ha già difeso i colori biancoazzurri nel 2021 e adesso è pronto a rimettersi al servizio dei delfini con la sua esperienza e il suo carisma. Prende il posto di Junior Ribeiro che ha salutato in settimana la squadra.