U.S. Agropoli, ritorno per la mediana: ingaggiato Stefano Costantino

Continua la campagna acquisti dei delfini. L'U.S. Agropoli piazza il colpo Stefano Costantino per il centrocampo

Redazione Infocilento
Stefano Costantino

L’Unione Sportiva Agropoli 1921 ha annunciato un nuovo importante innesto per il centrocampo. I delfini accolgono Stefano Costantino, centrocampista classe 1987, nato a Castellammare di Stabia.

Curriculum e caratteristiche di Stefano Costantino

Alto 1,80 m, piede destro, Costantino è un profilo di grande esperienza e personalità: un vero punto di riferimento in mezzo al campo, capace di dare equilibrio alla squadra, guidare i compagni e dettare i tempi di gioco con qualità e visione.

Nel corso della sua carriera ha vestito maglie prestigiose tra Serie C ed Eccellenza, tra cui Sorrento, Savoia, Vigor Lamezia, Scafatese, Afragolese, Ebolitana e Angri, costruendo un percorso fatto di sostanza, continuità e leadership.

Leggi anche:

U.S. Agropoli 1921, difesa rimodellata: arriva il giovane Corvino, saluta Ribeiro

Per lui si tratta di un gradito ritorno: Stefano ha già difeso i colori biancoazzurri nel 2021 e adesso è pronto a rimettersi al servizio dei delfini con la sua esperienza e il suo carisma. Prende il posto di Junior Ribeiro che ha salutato in settimana la squadra.

Condividi questo articolo
Articolo precedente Vallo della Lucania centro Giornata nazionale per la vita: al via le iniziative solidali “Prima i bambini” a Vallo della Lucania
Articolo Successivo Frana Ciglioto Disagi lungo la Sp66 del Ciglioto: franano massi sulla carreggiata
Nessun commento