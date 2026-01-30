U.S. Agropoli 1921, difesa rimodellata: arriva il giovane Corvino, saluta Ribeiro

Giornata di movimenti per il mercato dell’U.S. Agropoli 1921, che ufficializza una doppia operazione nel reparto arretrato. La società ha comunicato la risoluzione consensuale del contratto con il centrocampista Cariolano Ribeiro Valdemir, ringraziandolo per l’impegno profuso e augurandogli il meglio per il prosieguo della carriera. Una scelta condivisa tra le parti, che chiude un capitolo e ne apre immediatamente un altro.

Nuovo arrivo per l’U.S. Agropoli

Contestualmente, il club delfino annuncia l’arrivo di Antonio Corvino, classe 2006, profilo giovane ma già dotato di una buona esperienza nel panorama dilettantistico campano. Terzino sinistro di ruolo, Corvino si distingue per duttilità e capacità di adattarsi anche come difensore centrale. Tecnica pulita, buona aggressività sull’uomo e attitudine alla doppia fase lo rendono un innesto interessante per lo scacchiere biancazzurro.

Il curriculum

Nella scorsa stagione ha vestito la maglia dell’Ischia fino a dicembre, per poi proseguire il campionato con Castel Volturno e Costa d’Amalfi, accumulando minuti e maturità in contesti competitivi. Ora approda ad Agropoli con l’obiettivo di crescere ulteriormente e mettere le sue qualità al servizio della squadra.

Un’operazione che guarda al presente ma soprattutto al futuro, con la società che continua a costruire un gruppo giovane, dinamico e motivato.