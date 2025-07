U.S. Agropoli: iscrizione al campionato di Eccellenza ok, ora programmi ambiziosi per il club

L’Unione Sportiva Agropoli, società con una storia ininterrotta nei campionati agonistici dal 1921 e con la stessa matricola, ha ufficialmente garantito la propria partecipazione al prossimo campionato di Eccellenza. Le voci preoccupanti circolate nelle scorse settimane, che facevano temere la scomparsa di uno dei club più longevi della Campania, sono state smentite dall’iscrizione formalizzata entro la scadenza del 24 luglio. Un sospiro di sollievo per i tifosi e per la comunità di Agropoli.

Un intervento decisivo salva il club: Nuovi Orizzonti Finanziari

La salvezza del club cilentano è stata resa possibile grazie a un intervento finanziario cruciale da parte di noti imprenditori locali: Carmelo Infante, Agostino Ferrigno, Paolo Fusco e Domenico Cerruti. Fondamentale è stato anche l’impegno del presidente e icona del calcio locale, Iginio Serrapede, che ha coordinato la preparazione e l’invio tempestivo di tutta la documentazione necessaria per l’iscrizione. In attesa del definitivo ok della LND Campania, che sancirà la presenza dei “delfini” ai nastri di partenza del torneo della massima divisione regionale, l’attenzione si sposta ora sulla fase successiva e ugualmente cruciale: la costruzione della nuova squadra e di una solida dirigenza in vista dell’inizio ufficiale della stagione 2025-26, a poco più di un mese di distanza.

Il Comunicato Ufficiale del Club: Obiettivi Ambitiosi e Coinvolgimento Comunitario

La società ha rilasciato un comunicato ufficiale, annunciando con entusiasmo un “nuovo entusiasmante percorso” per il club e il calcio locale. “Dopo aver completato tutti gli adempimenti necessari, siamo pronti a partire con una programmazione ambiziosa e di grande rilievo, che coinvolgerà non solo la prima squadra, ma anche tutti i settori giovanili, elemento fondamentale per rafforzare il ruolo di Agropoli come centro nevralgico del calcio nel nostro territorio”, si legge nella nota.

L’US Agropoli ha delineato obiettivi chiari e a lungo termine: “Quest’anno vogliamo affrontare un campionato tranquillo, con l’obiettivo di approdare entro 3 anni in Serie D, ma puntiamo molto più in alto: vogliamo un progetto serio e sostenibile che, in un massimo di 5 anni, ci porti in Serie C, con un settore giovanile di livello e in crescita costante”. La visione del club è quella di una “crescita collettiva”, che coinvolga l’intera comunità e le imprese di Agropoli. La società ha lanciato un appello per il supporto e la partecipazione di tutti gli imprenditori, le istituzioni e i cittadini, sottolineando che “il vero successo nasce dalla passione condivisa. Lo sport è un veicolo di valori, di aggregazione e di orgoglio, e il nostro obiettivo è creare un movimento che coinvolga e faccia esaltare tutta la città. Insieme, possiamo riscrivere la storia dell’US Agropoli e rendere la nostra comunità protagonista nel calcio italiano. Perché lo sport è bello quando è condiviso, quando è passione di tutti! Forza Agropoli!”.