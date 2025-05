Tutto pronto per Salerno Letteratura: anteprima il 24 maggio con Michael Bible

In attesa della tredicesima edizione di Salerno Letteratura, che si terrà dal 14 al 21 giugno, il 24 maggio, alle 18, negli spazi di Palazzo Fruscione, dove è in corso la mostra Lampi di Genio dedicata a Philippe Halsman, si terrà l’anteprima del festival con uno degli ospiti più prestigiosi della manifestazione, Michael Bible, in dialogo con Gennaro Carillo, co-direttore artistico insieme a Paolo Di Paolo. Si tratta dell’unica data al Sud Italia per la presentazione del quarto romanzo di Bible, il secondo tradotto da Adelphi. L’incontro è realizzato in collaborazione con l’associazione Tempi Moderni.

L’opera e l’autore

“Dopo L’ultima cosa bella sulla faccia della terra, Michael Bible torna con il suo nuovo romanzo (il quarto), Goodbye Hotel (Adelphi, traduzione di Martina Testa). Il titolo originale del libro è Little Lazarus. Little Lazarus è una tartaruga nella cui economia gioca un ruolo importante. Il Goodbye Hotel è invece il posto, a New York, nel quale trovano rifugio coloro che cercano di fuggire dal mondo o sono costretti dalle circostanze a farlo. Ma il cuore della storia è nella provincia americana, in una cittadina identica a troppe altre, Harmony, dove peraltro non c’è niente di veramente armonico – spiega Gennaro Carillo – Lì scompare una ragazza, Eleanor. E c’è un personaggio, François che, come in un film di Xavier Dolan (Mommy), ricostruisce la storia come non è avvenuta o come avrebbe potuto accadere, aprendo falle nella nostra percezione della realtà e del tempo. Un grande privilegio poter ascoltare Michael Bible, fra le voci più originali della letteratura contemporanea, che a Salerno – unica data al Sud – concluderà il suo breve tour italiano”.

Michael Bible è un autore e libraio statunitense. Nato in North Carolina, ha scritto per l’Oxford American, The Paris Review Daily, Al-Jazeera America, ESPN The Magazine, e il New York Tyrant Magazine. Tra i suoi titoli, pubblicati in Italia da Adelphi, L’ultima cosa bella sulla faccia della terra (2023), Goodbye Hotel (2025).

Il progetto è realizzato con la collaborazione e il sostegno di Regione Campania e Scabec (fondi Coesione Italia 21-27).