«Tutti a Campagna», da Agropoli pullman per raggiungere lo stadio

L’U.S. Agropoli ha annunciato che metterà a disposizione un pullman gratuito per la partita di domenica dei delfini a Campagna. La società ha voluto dare la possibilità ai tifosi agropolesi di seguire la squadra al “Dony Rocco”, per dare una spinta ulteriore ai ragazzi di mister Turco in una gara già fondamentale per le sorti della stagione, nonostante sia soltanto fine novembre.

L’Agropoli è chiamata a fare risultato contro il capolista Campagna, e ogni cuore agropolese che occupa gli spalti può fare un’ enorme differenza, specialmente in un ambiente dove non mancherà la forte spinta dei padroni di casa.

La partenza da Agropoli è alle ore 12.30 al cineteatro “Eduardo De Filippo”, e la società bianco azzurra chiama tutti i suoi tifosi all’appello: una massiccia presenza al “Dony Rocco” può dare l’apporto necessario ai delfini in uno scontro al vertice che può definire il destino del campionato.