Calcio, dalla serie D alla Promozione: il viaggio nelle gare del weekend

Al via un lungo ed intenso weekend dilettantistico a livello territoriale dalla Serie D fino al campionato di Promozione. Gli occhi sono puntati sulla Gelbison che ha sete di rivincita ma che dovrà stare al passo di un arrembante Athetic Palermo. I rossoblù vengono da tre gare senza vittoria e incontrare una squadra in salute, a ridosso della zona playoff, non è probabilmente il momento migliore.

Una fase di trasformazione

La formazione di mister Agovino, però, deve dare inevitabilmente una sterzata alla sua stagione e per farlo servirà una prova convincente e di carattere lontano da un “Valentino Giordano” che non è più il fortino di punti di un tempo.

Il club di patron Puglisi sta vivendo una fase di autentica trasformazione. Dopo il cambio in panchina, in settimana ha salutato anche il direttore tecnico, Enrico Coscia, e questo ha aperto nuovi scenari ancora tutti da scoprire.

Le gare in Eccellenza

In Eccellenza prosegue la corsa in vetta alla classifica dell’Ebolitana. Gli eburini saranno di scena in quel di Buccino nel tentativo di consolidare ulteriormente il primo posto, ma senza mai abbassare una guardia soprattutto contro una compagine che in casa ha raccolto la maggior parte dei suoi punti e che ha fermato già anche la Battipagliese. A proposito di zebrette, i bianconeri del neo tecnico Vitale affronteranno in trasferta la Virtus Monteforte. Per la squadra di Ripa e compagni la parola d’ordine è solo una: vincere per mantenersi in scia di Ebolitana ed Apice.

Scontro salvezza delicato per la Polisportiva Santa Maria

Scenario più complesso, invece, per la Polisportiva Santa Maria chiamata ad uno scontro salvezza delicatissimo al “Carrano” contro il Salernum Baronissi. Per il nuovo tecnico Condemi sarà il battesimo ufficiale davanti al popolo giallorosso, ma dall’altra parte si troverà di fronte la prima panchina anche per Vincenzo Criscuolo, ufficializzato nella giornata di ieri dal Salernum dopo l’esonero di Graziani. Per i cilentani, fermi all’ultimo posto e distanti già 5 lunghezze proprio dal Baronissi, si tratta già di un crocevia fondamentale per il proseguo del campionato.

Le gare in Promozione

Infine in Promozione c’è particolare attesa per il derby del “Guariglia” tra Agropoli e Calpazio. I delfini, complici gli ultimi risultati non di certo positivi, stanno perdendo contatto dalla vetta della classifica e altri passi falsi non sarebbero tollerati sulla panchina di mister Turco.

In casa granata, dopo un’altalenante inizio, sono arrivate tre pesanti sconfitte che hanno gettato ombre sulla squadra. Per questo motivo il match, trasmesso in diretta sul canale 79 di InfoCilento, assume un significato ancora maggior per entrambe le formazioni