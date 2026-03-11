Turismo: Terre del Bussento alla BMT di Napoli per promuovere il territorio

Da domani, giovedì 12 marzo, e fino a sabato 14, Terre del Bussento sarà presente alla Borsa Mediterranea del Turismo (BMT) di Napoli, uno dei principali appuntamenti dedicati al turismo nel Mediterraneo. L’iniziativa si svolgerà presso lo spazio espositivo della Regione Campania, nel padiglione 4 della fiera.

Un viaggio tra la promozione e la valorizzazione del territorio

La partecipazione rappresenta un’importante occasione per proseguire il percorso di promozione e valorizzazione del territorio del Bussento, raccontandone identità, paesaggi e comunità a operatori del settore, istituzioni e visitatori presenti alla manifestazione. Un’attività di promozione che negli ultimi mesi ha già fatto registrare importanti risultati con la presenza alla BIT – Borsa Internazionale del Turismo di Milano e a Casa Sanremo, eventi che hanno rappresentato momenti di grande visibilità e partecipazione per il territorio.

“La presenza alla BMT è un momento strategico per continuare a promuovere le nostre terre e rafforzare il posizionamento turistico dell’area del Bussento”, ha dichiarato Matteo Martino, presidente di Terre del Bussento. “Dopo le positive esperienze alla BIT di Milano e a Casa Sanremo, proseguiamo con determinazione un percorso di promozione che punta a far conoscere sempre di più il nostro patrimonio paesaggistico, culturale e umano, creando nuove opportunità di sviluppo turistico per il territorio”.

L’iniziativa gode del patrocinio dei Comuni di Sapri, Vibonati e Morigerati, oltre che di Fenailp Sapri – Basso Cilento.

La soddisfazione del sindaco di Morigerati, Guido Florenzano

“Iniziative come questa sono fondamentali per fare rete tra istituzioni e territori e per presentare in modo unitario le eccellenze del nostro comprensorio”, ha affermato il sindaco di Morigerati Guido Florenzano. “La promozione turistica passa anche attraverso eventi di rilievo come la BMT, che consentono di raccontare il nostro patrimonio naturalistico, culturale ed enogastronomico a un pubblico ampio e qualificato”.

Durante la manifestazione sarà inoltre distribuito il magazine Terre del Bussento, Paesaggi abitati, dedicato alla scoperta dei luoghi, delle storie e delle esperienze che caratterizzano l’area del Bussento e il suo patrimonio paesaggistico e culturale.

L’obiettivo dell’associazione è rafforzare la visibilità della destinazione e consolidare il dialogo con operatori e istituzioni, puntando su un turismo sostenibile e legato all’identità dei luoghi