Turismo, boom di visitatori alle grotte di Pertosa-Auletta: +30% nel primo trimestre del 2025

Inizio d’anno da record per la Fondazione MIdA, che registra un incremento del 30% di visitatori nei primi tre mesi del 2025 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. A trainare l’afflusso, il fascino intramontabile delle Grotte di Pertosa-Auletta e l’offerta culturale del sistema museale della Fondazione, che si prepara ora a un mese ricco di appuntamenti in occasione delle festività di primavera.

Perché visitare le Grotte di Pertosa-Auletta

Le grotte carsiche, incastonate nel cuore del Vallo di Diano, si confermano una meta privilegiata per il turismo pasquale, non solo per la loro straordinaria bellezza e le affascinanti scoperte che offrono, ma, anche grazie alla loro fruibilità in ogni condizione meteo e a una temperatura interna stabile durante tutto l’anno. Una caratteristica che le rende particolarmente adatte anche nei giorni di Pasquetta, spesso funestati da piogge o sbalzi climatici.

Inoltre, quest’anno c’è un motivo in più per visitarle: tutti i biglietti di ingresso acquistati per le date tra il 19 e il 27 aprile, avranno validità doppia con un reingresso gratuito da utilizzare entro 60 giorni, per vivere due volte la meraviglia dell’esperienza MIdA. Una vera e propria “assicurazione salva Pasquetta” che raddoppierà la gioia se la giornata è perfetta, oppure offrirà una nuova occasione di visita in caso di imprevisti.

Altri appuntamenti

A seguire, da fine aprile a metà maggio, l’area antistante l’ingresso delle Grotte ospiterà una mostra en plein air dedicata al Carciofo Bianco, prodotto simbolo del territorio. L’iniziativa coincide con il periodo della raccolta e delle due tradizionali manifestazioni delle comunità di Pertosa e Auletta che celebrano questo pregiato ortaggio, offrendo occasioni uniche per degustare ricette tipiche e approfondirne storia e biodiversità. La mostra sarà gratuita, e i visitatori potranno ritirare tramite un QR code anche a due contenuti omaggio: un ricettario con le preparazioni della tradizione e il volume “I cardi e il carciofo. Appunti di storia naturale dagli orti”.

Il Museo del Suolo

Infine, il Museo del Suolo di Pertosa, parte del circuito MIdA, lancerà, in concomitanza con le festività e la Giornata Mondiale della Terra, il decalogo per un “Pic Nic Sostenibile e Amico del Suolo”. L’iniziativa vuole sensibilizzare il pubblico sull’importanza della tutela del suolo, inteso non più come semplice terreno, ma come risorsa viva e indispensabile per l’equilibrio ambientale. Attraverso i social, visitatori e famiglie sono invitati a condividere i propri picnic sostenibili utilizzando l’hashtag #custodidelsuolo e taggando il Museo, contribuendo così a una campagna di educazione ambientale che unisce divulgazione scientifica e partecipazione attiva.

La Fondazione MIdA si conferma così non solo presidio di cultura e natura, ma anche motore di promozione territoriale, con un’offerta turistica in grado di coniugare bellezza, tradizione e sostenibilità.