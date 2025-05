Tubercolosi: due casi diagnosticati all’ospedale di Eboli

L’attenzione è alta nel comune di Campagna, dove si attende la conferma di un sospetto caso di tubercolosi. Un uomo di 64 anni, ricoverato da giorni nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale di Eboli, ha presentato un quadro clinico preoccupante: febbre persistente, tosse continua, astenia e dimagrimento.

Una TAC toracica ha rivelato la presenza di “caverne tubercolari”, compatibili con la tubercolosi polmonare. Attualmente, l’uomo è in isolamento e riceve le cure del caso, ma la diagnosi definitiva è subordinata ai risultati delle analisi di laboratorio.

Tubercolosi confermata a Roccadaspide: profilassi da avviare

Parallelamente, un altro caso di tubercolosi è stato ufficialmente confermato per un residente di Roccadaspide, anch’egli ricoverato presso l’ospedale di Eboli. Gli accertamenti clinici hanno dissipato ogni dubbio, portando all’immediato isolamento del paziente per prevenire ulteriori contagi.

Sebbene non siano ancora disponibili informazioni precise sull’avvio della profilassi per i familiari e i contatti stretti, i sanitari raccomandano la massima prudenza, ricordando che la tubercolosi si trasmette per via aerea, specialmente in ambienti chiusi e poco ventilati.

Nuovi casi di Covid-19 ad Altavilla Silentina ed Eboli

A complicare ulteriormente il quadro sanitario dell’area, si registrano anche due nuovi casi di Covid-19, emersi nella giornata di ieri presso l’ospedale di Eboli. Il primo paziente, residente ad Altavilla Silentina, è giunto al Pronto soccorso con sintomi influenzali e ha ricevuto in poche ore la conferma di positività al tampone nasofaringeo. Il secondo caso riguarda un paziente proveniente dalla zona Aversana, al confine tra Eboli e Battipaglia, anch’egli risultato positivo al Covid e posto in isolamento.