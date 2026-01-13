Trovato con scacciacani modificata e munizioni: un arresto a Salerno

L’ 11 gennaio scorso, a Salerno, i Carabinieri del N.O.R.M – Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia hanno proceduto all’arresto di Luigi Mancuso per “detenzione abusiva di armi e munizioni”.

I controlli e l’arresto

I militari dell’Arma, durante un servizio di controllo dinamico del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in genere, a seguito di perquisizione, hanno rinvenuto nella disponibilità dell’indagato una pistola scacciacani modificata funzionante. Non solo, le forze dell’ordine hanno rinvenuto anche il relativo munizionamento calibro 380.

Per questo, terminate le formalità di rito, l’uomo è stato sottoposto in arresto.