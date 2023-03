Trovati con la droga nell’auto: due arresti nel salernitano

Lo scorso marzo, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. distaccato di Battipaglia, hanno tratto in arresto in flagranza di reato due uomini, A.B. ed E.I. La denuncia è stata effettuata in seguito alla scoperta di sostanza stupefacente a bordo della loro auto.

La scoperta

Durante una perquisizione all’interno del veicolo, la polizia ha trovato circa 57 grammi di cocaina nascosti all’interno dell’abitacolo. Inoltre, sono state rinvenute una somma di denaro e un bilancino elettronico di precisione, elementi che avrebbero potuto essere utilizzati per il confezionamento e la vendita della droga.

L’arresto

Gli agenti della Polizia di Stato hanno quindi proceduto all’arresto dei due uomini, in quanto colti in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. La cocaina e tutti gli strumenti rinvenuti sono stati sequestrati e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria.

La Polizia di Stato, impegnata quotidianamente nella lotta al traffico di sostanze stupefacenti, ha espresso soddisfazione per il successo dell’operazione. Il Commissariato di P.S. distaccato di Battipaglia continua ad operare con attenzione e professionalità per garantire la sicurezza della comunità locale e contrastare il fenomeno della droga.