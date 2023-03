Battipaglia: repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti. Fermato un extracomunitario in possesso di hashish.

Un cittadino extracomunitario è stato fermato dalle forze dell’ordine per possesso di hashish. L’uomo, identificato come K.A., di nazionalità marocchina, è stato trovato all’interno di un ex materassificio in viale Monterosa, dove aveva trovato alloggio di fortuna. Oltre alla sostanza stupefacente, gli agenti hanno anche scoperto un bilancino elettronico di precisione in suo possesso.

L’arresto

Ciò che rende questo caso particolare è che l’uomo è risultato munito di riconoscimento di protezione internazionale. Terminati gli esami qualitativi e ponderali della sostanza stupefacente sequestrata, K.A. è stato segnalato ex art. 75 DPR 309/90.

Questa operazione fa parte dell’attività tesa alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti da parte della sezione di Polizia Giudiziaria, coordinata dal Sottotenente Domenico Di Vita, e degli agenti della Polizia locale agli ordini del Colonnello Gerardo Iuliano. L’azione dimostra come i controlli siano serrati e costanti nel territorio comunale di Battipaglia, dove il fenomeno dello spaccio è in costante crescita.

I controlli delle forze dell’ordine

Inoltre, le forze dell’ordine hanno annunciato che nelle prossime ore verranno intensificati i controlli anche nelle zone periferiche a ridosso della fascia litoranea, per combattere il fenomeno in modo ancora più incisivo.