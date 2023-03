Attività dei Carabinieri contro lo spaccio di droga: un arresto a Salerno

I Carabinieri continuano la loro lotta contro lo spaccio e il consumo di droga, con attività mirate su tutto il territorio nazionale. Nella giornata di ieri, i militari del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Salerno hanno effettuato un importante arresto in flagranza di reato.

Spaccio di droga: l’arresto

L’arresto di F.D., 28enne di Pontecagnano, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è avvenuto in quanto il giovane è stato trovato in possesso di di cocaina. Nello specifico, i Carabinieri hanno sequestrato ben 680 grammi della sostanza, suddivisi in vari panetti e dosi, pronte per essere vendute.

La scoperta della droga è avvenuta durante una perquisizione effettuata dai militari, che hanno anche trovato con il 28enne materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente.

Grazie all’operazione dei Carabinieri, la cocaina non è stata immessa sul mercato della droga e il presunto spacciatore è stato arrestato e dovrà ora rispondere delle accuse davanti alla giustizia.

Le attività dei Carabinieri

Il lavoro svolto dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Salerno dimostra l’impegno costante delle forze dell’ordine nella lotta al traffico di droga. Grazie alle loro attività mirate, la quantità di droga in circolazione sul territorio viene ridotta e i responsabili del traffico vengono individuati e arrestati.